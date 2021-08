«He hecho lo que me da la gana»: Oriana Marzoli confesó que se contagió de Covid-19 Tras ser vista en múltiples fiestas y sin ninguna medida sanitaria, Oriana Marzoli dio a conocer que terminó contagiada y con síntomas.

No cabe duda que Oriana Marzoli es una de las chicas reality más polémica que ha pasado por Chilito, pues la chiquilla ha protagonizado algunas de las peleas más fuertes e incluso fue demandada por unos dichos racistas que lanzó, razón por la que ni siquiera puede volver.

Pese a esto, la venezolana-española sigue haciendo noticia de vez en cuando en nuestro país, ya que usualmente suele hablar de algunas de las enemigas que hizo en los reality shows en su programa ‘Algo pasa con Oriana’ del sitio web MTMAD. Aunque ahora da que hablar por un motivo muy distinto.

Resulta que Marzoli dio a conocer en este medio que se contagió de Coronavirus hace unos días atrás. Noticia que no debería ser de mucha sorpresa, ya que en su cuenta de Instagram suele aparecer posando sin mascarilla y de fiesta en fiesta sin respetar las medidas de distancia social.

El contagio de Oriana

«A lo mejor yo me creía que estaba un poquito por encima del bien y del mal, y que no iba a pillar jamás el virus» comenzó señalando Oriana en el video, junto con agregar que «en un momento que estaba con las defensas bajas».

Siguiendo por esta línea, la chiquilla confesó que durante los primeros tres días «Tuve fiebre, vómitos, dolor de cabeza que me iba a explotar, escalofríos, me dolía todo el cuerpo». Aunque de todas formas indicó que «No me esperaba que fuera Covid. Pensaba que era por tanta fiesta que me he pegado porque he hecho lo que me da la gana».

De acuerdo a lo consignado por La Cuarta, Oriana al final terminó yendo al médico donde la enviaron a realizarse un PCR confirmando el contagio. «He perdido el gusto y el olfato», aunque con el paso de los días ya se ha recuperado de varios de estos síntomas.

Hay que recordar que Marzoli nunca se ha vacunado en contra del Covid-19, pero que de todas formas se le veía constantemente en fiestas y celebraciones sin utilizar protección facial, ni distanciamiento social. Aunque la chiquilla comentó que no tenía miedo ya que era «joven y le gusta salir».