Pamela Díaz y su palito a Jean Philippe por el casorio: «No sé cuándo me lo va a pedir» En recientes declaraciones Pamela Díaz no tuvo filtro para asegurar que le encantaría volver a pisar el palito y que solo espera el anillo.

Luego de meses de rumores sobre una posible relación, finalmente a fines del años pasado Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton confirmaron su pololeo tras ser pillados en el aeropuerto justo antes de irse juntitos a unas románticas vacaciones al extranjero.

Desde ese momento que los tortolitos dejaron de esconder de su amor y han compartido una serie de fotitos a través de sus redes sociales. Además de hacer varias transmisiones en vivo donde interactúan con sus seguidores.

Aunque no todo es felicidad, ya que hace unas semanas la propia Pamela confesó que no todo era maravilla en su relación, ya que con el trabajo de ambos tenían muy poco tiempo para verse, por lo que estaban pasando por una etapa «rara» de su pololeo.

Pero al parecer esos problemas quedaron en el pasado, ya que la Fiera sorprendió en ‘Me Late Prime’ con una particular revelación, además de lanzarle el manso palo a Jean Philippe.

Pamela Díaz sin filtro

Resulta que en medio del estelar de farándula de TV+, Pamela contó sin filtro que no tiene ningún problema en volver a pisar el palito. «A mí me encantaría casarme muchas veces» lanzó la panelista del espacio.

Y fue en este momento que la ex modelo aprovechó de lanzarle un manso palo a su amorcito. «Yo creo que ahora igual me voy a casar. Cuando me pidan matrimonio… No sé cuándo me lo va a pedir».

La pensión alimenticia de sus retoños

Hay que recordar que recientemente Pamela también estuvo en medio de la noticia, luego de que revelara que los padres de sus tres retoños nunca le ayudaron con la pensión alimenticia y que recién ahora comenzó a pedir la manutención de su hija menor.

«El otro día yo subí una historia donde fui a buscar la pensión alimenticia de mi hija, de la Pascu, porque no me han pagado nunca, desde que me separé. Y por primera vez yo me atreví tanto, también con el tema de mis otros dos hijos porque nunca la había pedido» comenzó relatando.

Junto con esto, Pamela comentó que nunca la pidió «porque me iba bien y porque sentía que: ‘Pu…, qué iba hacer atados’. Y como yo pagaba todo, yo mandaba a mis hijos, yo hacía lo que quería y no necesitaba alguien que me estuviera aquí molestando…Grave error».