¿Se viene el quiebre?: Pamela Díaz respondió a polémica pregunta sobre su relación con Jean Philippe A través de una transmisión en redes sociales, Pamela Díaz aclaró el estado de su relación con el animador y los rumores de termino.

Desde que se confirmó la relación entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton, la parejita ha sido tema obligado en los medios de comunicación. Y es que los tortolitos se han consagrado como una de los romances más hablados de farandulandia. Misma razón, por la que ambos tienen que estar aclarando el estatus de relación de tanto en tanto.

En esta ocasión no fue la excepción, ya que fue el turno de ‘La Fiera’ de entregar nuevos detalles de sobre su amorcito. Según la información que recoge La Cuarta, toda esta confesión se dio durante una transmisión en vivo que hizo la panelista junto con dos amigas, Rocío Marengo y nuestra Chiqui Aguayo. Y fue esta última quien le hizo una pregunta a la animadora que la dejó contra la espada y la pared.

«¿Por qué todo el mundo me dice que te pregunte por Jean Philippe?, ¿qué salió ahora? Hasta aquí no más llega nuestra amistad, ¡cómo me voy a enterar por un Live que terminaron! Eso lo hacen los famosos, que hablan de que tienen problemas, como para preparar a la gente y después de un par de semanas confirman el quiebre», disparó la comediante a Pamela Díaz.

Quien se sinceró al respeto y le confesó el actual estado de su romance con el animador de Chilevisión.

La confesión de Pamela Díaz

«¡Cómo voy a estar preparando a la gente para decirle eso! No hemos terminado pero estamos pasando por un momento muy raro», reveló ‘La Fiera’.

«Después de la crisis viene la terminada», le lanzó de vuelta Chiqui, haciendo ver que en cualquier momento podría llegar a terminar la relación entre ambos chiquillos.

Además, salió al baile el comentado ‘contrato’ que los tortolitos tendrían. En donde supuestamente, se estipuló que no pueden terminar antes de junio.

«Es un contrato por un Live (transmisión), pero no es un contrato por mi vida. Tú crees que soy una persona interesada que podría decir así como que estoy pololeando y decirle a todo el mundo que estamos pinchando», terminó explicando Pamela Díaz.

Si quieres revisar la conversación completa, puedes revisarla haciendo click aquí.