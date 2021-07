Martín Lasarte: “Haremos un partido para pasar a la fase siguiente” De cara al importante partido de Chile Frente a Brasil por la Copa América, Martín Lasarte se refirió a cómo se preparan para el encuentro.

Martín Lasarte, DT de la selección chilena, se refirió a lo que será mañana viernes el duelo con Brasil por los cuartos de final de la Copa América 2021.

En conferencia de prensa, Lasarte afirmó sobre el compromiso que “los partidos tienen matices, en momentos tendremos que presionar arriba. Haremos un partido para pasar a la fase siguiente”.

Además, evitó adelantar la oncena que utilizará mañana en Río de Janeiro, asegurando que “hemos manejado una serie de alternativas. La que elegiremos no la haré pública”.

Consultado por el estado de Alexis Sánchez, el estratega indicó que “su tiempo de recuperación estaría ligado a la posibilidad de pasar, lo que ocurrió”.

En la misma línea, complementó que “Alexis llega en condiciones cercanas a su recuperación total, cada minuto juega a su favor”, por lo que su inclusión en el equipo titular se decidirá mañana mismo.

Lasarte también abordó la dificultad de enfrentar a Neymar, expresando que “no hay una receta exacta contra los grandes futbolistas”.

“Soy de los que entienden el fútbol a nivel colectivo. Del comportamiento grupal va a depender que podamos detener a Neymar”, añadió el uruguayo.

“Está claro que Chile y Brasil tenemos el deseo de pasar a la próxima fase, será un partido difícil y duro”, sentenció el adiestrador de la selección nacional.

El mensaje de Vidal previo a Chile vs Brasil

Martín Lasarte no fue el único en referirse al esperado encuentro de Chile vs Brasil, sino que el propio Arturo Vidal no dudo en enviar un discreto pero directo mensaje a sus rivales a solo horas de que se lleve a cabo el encuentro.

Pues a través de su cuenta de Instagram, el King compartió unas postales desde el hotel junto a lo que escribió: «Preparado para conquistar Brasil». Dejando claro que van con todo al partido por cuartos de final.

Cabe recordar que las selecciones de Chile y Brasil se enfrentan este viernes 02 de junio a las 20:00 horas, en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.