¡Ándate cabrito! Naya Fácil impactó con producida sesión de fotos Por medio de sus redes sociales, Naya Fácil compartió las fotitos que fueron tomadas recientemente en la capital.

En los últimos días Naya Fácil ha estado en la noticia por motivos muy diferentes a los usuales. Pero al parecer la chiquilla está tratando de dejar eso de lado, por lo que publicó una producida sesión de fotos con el sitio Viste la Calle y el fotógrafo Rodolfo Lertora.

Así que la polémica influencer compartió el resultado a través de su cuenta de Instagram, donde se pueden apreciar distintas postales en las que luce trabajados vestuarios, es más en una de las fotitos se ve en primerísimo primer plano, con los ojos grises.

«Hace poco más de un mes fui parte de esta sesión de fotos donde me sentí muy cómoda, fue una experiencia maravillosa para mí y única, me encantaron todos los look, muchas gracias por invitarme y por el excelente equipo con el cual me toco trabajar» escribió Naya para acompañar las postales.

Tras esto, la chiquilla cambió la foto de portada por una de las de la sesión, junto con publicar una historia en la que escribió: «Momentos de mi vida que tienen que quedar publicados. Estoy tan agradecida por todas las oportunidades que me dan».

La polémica de Naya con Karina Oliva

Como te contamos hace unos días, recientemente Naya Fácil se vio en una particular polémica política. Pues durante el domingo, varios comenzaron a culparla por la derrota de Karina Oliva por la gobernación de la RM, esto luego de que la ex candidata protagonizara un live en Instagram con ella.

Tantos fueron los mensajes que la propia chiquilla debió salir a pedir que no la involucraran con la derrota, pues esta se debía a que la gente decidió no ir a votar y que ella no tenía la culpa.

«Dejen de culparme por la derrota de Karina, todos queríamos que ganara ella! No es mi culpa que la mayoría no hayan ido a votar por el candidato que preferían, las cifras de personas que fueron a votar eran super bajas, sin dudas Karina es y será la mejor» escribió Naya.