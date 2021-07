«No a las visitas conyugales» La propuesta de Joaquín Lavín para personas en la cárcel En el debate 'Si yo fuera Presidente', Joaquín Lavín lanzó una radical propuesta en relación al sistema carcelario en nuestro país.

Este lunes se llevó a cabo ‘Si yo fuera Presidente’, el primer debate radial de las primarias presidenciales a cargo de radio ADN. Fue en este espacio que el candidato UDI Joaquín Lavín llamó la atención con su propuesta en relación a quienes estén en la cárcel por distintos delitos.

Pues refiriéndose a la ya famosa promesa que hizo el Presidente Piñera cuando era candidato sobre «delincuentes, se les acabó la fiesta». El ex alcalde de Las Condes señaló que a los presos les negaría las visitas conyugales, además de quitarles los teléfonos y hacerlos trabajar al interior de los recintos.

«Se hizo una promesa de se acabó la fiesta a los delincuentes, esa promesa no se cumplió, yo haría una promesa más chica; se acabo la playa a los delincuentes, ¿Cuál es la playa para los delincuentes? La cárcel (…)» comenzó señalando Lavín.

Junto con lo que agregó: «que la persona que ha caído en la cárcel y ha cometido delitos graves, no a las visitas conyugales, una hora al día de patio, que trabajen y chao celulares, que se acabe ‘la playa’».

Luego de que le señalaran que las personas que son condenadas no pierden todos sus derechos al entrar en algún recinto penitenciario, Lavín comentó que «tienen que perder por lo menos, la capacidad de estafar a los chilenos, y cometer delitos desde la cárcel».

Joaquín Lavín sobre la Convención

Otro tema al que se refirió el candidato de la UDI, fue sobre los incidentes que se registraron durante la jornada de este domingo previo a la instalación de la Convención Constitucional.

Frente a esto Lavín señaló: «Algunos convencionales sobreinterpretan equivocadamente su rol, Chile quiere pasar a una etapa mejor, quiere pasar a otro nivel, exigirle mas al estado, progresar, pero no quiere una revolución, no quiere violencia, no quiere una polarización, Chile no quiere comunismo».

Siguiendo por esta línea agregó: «Cuando uno ve los incidentes afuera, cuando uno ve la falta de respeto en el momento en que se interpreta el Himno Nacional, cuando uno ve que la primera declaración es decir liberen a los presos que pusieron bombas molotov, no corresponde.