MasterChef Celebrity: Camila Recabarren se quebró por tener que cocinar cerdo En el capítulo estreno de 'MasterChef Celebrity', Camila Recabarren le afectó bastante el cocinar cerdo, ya que tiene uno en su casa.

La noche de este domingo se vivió el primer capítulo de ‘MasterChef Celebrity Chile’, el cual estuvo marcado por varios momentos, como el retorno de Yann Yvin al espacio, quien no pudo evitar la emoción. Pero también Camila Recabarren llamó la atención por su particular reacción frente a un plato que le tocó.

Resulta que en la primera jornada, los participantes desde un inicio ya tenían la primera caja misteriosa para el reto del programa de Canal 13. Este debut en la cocina se realizaba en parejas y los sorprendió con la preparación de distintos tipos de carne.

Y uno de estos platos era trompa del cerdo, el cual por obvias razones nadie quería hacerlo, así que finalmente quedó en las manos del equipo negro, confirmado por Yamila Reyna y Camila Recabarren.

Es en este contexto que la ex Miss Chile confesó: «Me da cosita porque yo convivo con una chanchita. Para mi es como mi mascota. Es mi hija, mis animales son mis hijos, mi familia, mi tribu. entonces era como ver la trompita de mi chancha. Esa trompa no es de un chancho de más de un año».

Siguiendo por esta línea, Camila aseguró que «me acuerdo de ellos y me acuerdo que los tengo solitos allá, y me dan ganas de ir», así que frente a la clara emoción de la chiquilla, su compañera en ‘MasterChef Celebrity’ Yamila Reyna no dudó en abrazarla y darle su apoyo.

Los participantes de ‘MasterChef Celebrity’

Hay que recordar que en esta segunda temporada del espacio de cocina, son 18 las figuras del espectáculo que buscan convertirse en el mejor en la cocina y llevarse el millonario premio que se entrega al gran ganador.

Álvaro López, Nataly Chilet, Nelson Ávila, Pepi Velasco, Fred Redondo, Flor de Rap, Benjamín “Pollo” Castillo, Camila Recabarren, Gastón Bernardou, Yamila Reyna, Julio Milostich, Tutu Vidaurre, Rodrigo “Gallina” Avilés, Claudia Miranda, Rodrigo Herrera, Begoña Basauri, Felipe Ríos y Cristina Tocco son quienes compiten en esta ocasión.