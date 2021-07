«Me atoré con un choro» Naya Fácil sorprendió con particular anécdota de su infancia En conversación con Pamela Díaz para su programa online, Naya Fácil relató una peculiar historia sobre su miedo a morir atragantada.

Recientemente Pamela Díaz sorprendió a sus seguidores, luego de compartir unas fotitos junto a Naya Fácil, chiquilla que se ha hecho conocida en redes sociales gracias a su particular personalidad y osadas postales. Es por lo mismo que de inmediato le consultaron a la Fiera sobre su reunión.

Al final la comunicadora le mostró a sus fanáticos que todo se trataba de la participación de la joven en su programa a través de YouTube ‘Sin Editar’, donde entrevista a distintas figuras del espectáculo, hablando de todo tipo de temas.

«People! Denle play y disfruten de esta entrevista #SinEditar con Nayadeth más conocida como Naya Fácil!! La más fácil! JAJAJ Y su risa muy particular! jajaja #PamelaDíaz​​ #​NayaFacil #SinEditar» escribió Pamela para acompañar el video, en el cual por primera vez se le puede ver bastante desconcertada sobre los dichos de su entrevistada.

Durante la entrevista, la Fiera le preguntó sobre varios temas a Naya, incluyendo sus gustos musicales, deportivos, además de lo que ha ganado trabajando. Pero sin duda lo que más llamó la atención fue la consulta sobre su temor a la muerte, frente a lo que señaló que no, pero que si le preocupa la forma.

«Por ejemplo, morir atragantada» comenzó relatando la chiquilla, sacando carcajadas a Pamela Díaz y su equipo. «No sé, atorada, uno nunca sabe. Me pasaba mucho que, cuando chica, me atoraba mucho» aseguró.

La particular anécdota de Naya Fácil

Es tras esto que Naya Fácil contó una particular anécdota de su niñez que sacó carcajadas a todos los presentes. «Ahora soy vegetariana, pero una vez, comí un trocito pequeño y me atoré con un choro» en referencia al conocido mejillón chileno.

«Una vez me obligaron cuando chica a comer mariscos, y yo no quería. Me lo sirvieron, y de la pura rabia dije ‘ya me lo voy a tragar’, me lo tragué y el choro se me quedó atravesado, la gente ayudándome y no salía» contó.

Obviamente que jugando al doble sentido, Pamela Díaz le consultó: «¿y te sacaron el choro?», frente a lo que Naya lanzó: «sí, saltó lejos».