Cathy Barriga se fue con todo contra alcalde de Maipú: «Que sea más hombrecito» En una reciente entrevista, Cathy Barriga no tuvo filtro para criticar al alcalde de Maipú y sus dichos sobre su administración.

Nuevamente Cathy Barriga está en medio de la polémica, esto luego de que surgiera una denuncia en contra de su administración en Maipú, ya que se encontró en una bodega cerca de 20 mil test rápidos de Covid-19 vencidos.

A esto se suman los dichos del alcalde actual de la comuna, Tomás Vodanovic, quien señaló en Twitter que existen «Deudas millonarias tienen al municipio sin recursos para pagar sueldos ni servicios a fin de año. Anunciaremos las duras medidas que obliga esta quiebra y la justicia investigará sus responsables».

Es en este contexto que en ‘Contigo en la mañana’ conversaron con Barriga para que entregara su versión de los hechos. «Yo me preocupé de lograr mis compromisos, en donde cada peso fue utilizado en la comunidad» comenzó señalando.

El supuesto déficit en Maipú

Junto con esto, la ex alcaldesa se refirió a la supuesta deuda millonaria que existiría en la municipalidad. «No estoy en conocimiento porque no soy la alcaldesa. Ellos (concejal y alcalde) interpretan como quieren (los documentos), se asustan como niños. A mí me llama la atención cuando se encuentran con un escenario, y comienzan las injurias y calumnias, son muy buenos para exagerar, pero yo hice mi trabajo súper calladita».

Tras esto, Monserrat Álvarez le consultó a Barriga sobre el tweet de Vodanovic. «Él lo dijo, pero no lo muestra. ¿Qué es lo que vale más? ¿La palabra de una persona que ha hecho daño todo este tiempo para estar en ese lugar? ¿Vale más la palabra del alcalde que un informe entregado formalmente? No, estamos mal, entonces».

«Él ha dicho muchas cosas. Él dijo que me llevé los computadores, que me llevé una yegua, dice ahora que el municipio está quebrado… entonces que pare y que sea más hombrecito» agregó la esposa de Joaquín Lavín Jr.

Finalmente Barriga señaló que: «Yo también me voy a querellar, lamentablemente. Está injuriando porque finalmente está faltando a la verdad de manera grave. Porque están los antecedentes. Porque es de público conocimiento. Finalmente, cuando tú quieres hacer una denuncia formal lo haces donde corresponde, no lo haces con un ruido mediático».

Cathy Barriga por los despidos

Durante la entrevista, la ex alcaldesa indicó que «todos los municipios hacen malabares todos los meses, es parte de la gestión, entonces yo creo que hay inmadurez, donde los vecinos no tienen por qué ser los afectados».

«Finalmente, se están poniendo un parche antes de la herida porque no van a ser capaces de hacer lo que prometieron. Este alcalde tiene tres años para inaugurar obras. Él debiera estar agradecido del trabajo que hizo esta gestión» comentó Barriga.

Para cerrar, Cathy señaló que «Él dijo que no iba a despedir a nadie, y ya ha despedido a más de 60 personas. El discurso para despedir es que no tiene plata».