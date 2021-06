Pancho Saavedra contó la firme sobre las operaciones estéticas: «me hice entero» Durante una conversación en redes sociales, Pancho Saavedra contó que se hizo varias cirugías estéticas a lo largo de su vida.

Durante un nuevo capítulo de su programa online junto a Jorge Zabaleta, Pancho Saavedra soltó la papita. Y es que el rostro de Canal 13 confesó que se ha realizado varias operaciones estéticas en su cuerpo. De hecho, hasta reveló que una de ellas fue gracias a un canje.

Según la información que recoge Radio ADN, el animador de ‘Lugares Que Hablan’ estuvo conversando junto al actor y la periodista invitada, Yasmín Vásquez.

Y fue dentro de este contexto, que Zabaleta dio inicio a la revelación del animador. Esto, luego de que comentara que él estaba muy bien para sus 51 años y «sin cirugías como Pancho».

Ante estos dichos, Yasmín contó que ella si pasó por el quirófano. «Yo igual estoy operada. Me puse pechugas, así que te apaño. Voy para los párpados, porque se me está cayendo un ojo y me operé una oreja», expresó la ex panelista de MILF.

Si bien un principio Pancho Saavedra trató se escapar de la conversación diciendo que no se ha hecho tantas cosas, fue la periodista quien lo acusó en pantalla revelando que «mijito, lipo te has hecho». Lo que dio paso a la confesión del animador y todas sus operaciones.

Las operaciones de Pancho Saavedra

En concreto, el conductor de Canal 13 contó que se ha hecho tres liposucciones, «pero eso porque la primera la hice por canje en Argentina, pobre. Y después, la segunda fue para que me enderezaran la guata, acá en Chile… Me dejaron el ombligo chueco».

«Me saqué la papada, me saqué las bolas de bichat, me lipoaspiré las piernas, los brazos… Se me juntaban las dos piernas, me cocía, entonces me tenía que poner hipoglós», reveló también Pancho Saavedra. Agregando que todo esto ocurrió hace 30 años atrás.

«Yo venía terminando una relación y quedé muy deprimido y le digo a la doctora: ‘Entre a picar, porque no me voy a operar nunca más en la vida’. Me hice entero, quería ser otro…», confesó el animador.

Quien para terminar, bromeó con su compañero de programa. «Le llevé una imagen de Jorge, le dije: ‘Déjeme como Jorge Zabaleta’ ».