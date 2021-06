¡Otra vez! Roxana Muñoz hizo un nuevo ayuno de un mes Luego del polémico ayuno que mostró en redes sociales, Roxana Muñoz nuevamente quiso hacerlo solo que de forma más privada.

Hace un tiempo Roxana Muñoz protagonizó una particular polémica, esto luego de que en sus redes sociales mostrara el día a día del ayuno de 21 días que practicó, en el solamente tomaba agua y que le trajo una serie de críticas desde distintos ámbitos.

Es más, el Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile A.G. interpuso una denuncia en la autoridad sanitaria hacia la ex chica reality a mediados del año pasado, por la cantidad de gente a la que llegó con esta peligrosa práctica.

Pese a esto, Roxana nuevamente vuelve a la noticia por volver a realizar un ayuno voluntario, solo que a diferencia de la primera vez, en esta ocasión lo extendió por un mes completo. Solo que ahora no lo mostró en Instagram, sino que habló de ello tras terminarlo.

«Ya lo terminé hace días, fue un ayuno distinto, sin dejar de lado mi rol de madre y dueña de casa, lo hice calladita para estar tranquila» comenzó escribiendo en la red social la ex chica reality para acompañar una postal de esos días sin comer.

Junto con lo que Roxana agregó: «Fue una linda experiencia con momentos difíciles, porque tuve desilusiones con personas que pensé que eran buenas y realmente no lo eran. Pero mejor así, las personas que quedan son las que realmente merecen mi amor y mi amistad».

La multa a Roxana por el ayuno

Como te contamos, el ayuno de la chiquilla no estuvo exento de polémicas, ya que tras la denuncia a la Seremi de Salud, terminó con una millonaria multa de $20 millones, por «promover» una práctica que no es monitoreada por ningún médico.

Frente a esta situación, Roxana señaló que: «Yo jamás he invitado a nadie, cuando me han preguntado cómo se hace el ayuno, yo nunca he dicho ‘hazlo así’, yo nunca he dicho nada de eso».

Junto con lo que agregó: «Yo jamás he vendido algo, yo no tengo un negocio de venta de ayuno, no he vendido nada, no he promocionado nada, yo solamente conté mi experiencia para que la gente conociera sobre el ayuno, nada más, y conociera mi experiencia, porque ya lo había hecho antes».