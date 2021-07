«Me siento chilena po»: La reflexión de Gala Caldirola a seis años de su llegada A través de sus redes sociales Gala Caldirola compartió un sentido mensaje en un nuevo aniversario de su estadía en nuestro país.

En los últimos meses Gala Caldirola se ha visto en el centro de la noticia en varias ocasiones, especialmente luego de que anunciara a través de una publicación en su cuenta de Instagram que tras cinco años terminó su relación con Mauricio Isla.

«Con el mismo amor que un día decidimos empezar un camino juntos como pareja, hoy decidimos un quiebre en nuestra relación sin perder el amor que todavía nos tenemos» es parte de lo que señaló en su momento la española.

Pero ya dejando de lado esas polémicas, ahora Gala Caldirola quiso recordar una fecha muy importante para ella, pues está cumpliendo 6 añitos desde su llegada a nuestro país, así que compartió una sentida publicación para agradecer a sus seguidores a quienes considera casi como su familia.

El mensaje de Gala

«Hoy siento que es necesario agradecerle a las personas que me dedicáis cada día palabras de amor. No hablo mucho de mis sentimientos. Me veo fuerte y siempre positiva, pero de verdad agradezco que dediquéis tiempo a entregarme cariño» comenzó escribiendo.

Siguiendo por esta línea, Gala agregó: «El mundo está lleno de personas maravillosas. Hace seis años me alejé de España, de amigos y familia para construir una vida aquí. De alguna forma cada uno de vosotros os habéis convertido en mi gran familia».

Para finalizar la española escribió en tono de broma: «Cachai que al tiro me siento chilena po» junto con agregar una tierna postal en la que aparece posando en compañía con su retoña Luz Elif, quien le lanza un beso a la cámara.

Al poco tiempo de publicar la reflexión, Gala recibió más de 52 mil me gusta y cientos de mensajes por parte de sus seguidores quienes la llenaron de cariño y felicitaciones por su tiempo en Chilito.

«Tu te has ganado el cariño de la gente porq eres una hermosa persona»; «Te ves hermosa junto a tú hija Gala»; «Las amamos»; «Linda gala hermosas palabras»; «Que fotaza 😍llenita del amor más puro»; «Que bellas palabras, sin duda hemos eres una gran mujer y madre» y «Grande Galita» le escribieron.