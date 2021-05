Todo se derrumbó: Gala Caldirola confirmó quiebre con Huaso Isla Luego de meses de rumores, finalmente Gala Caldirola confirmó a través de Instagram que terminó su matrimonio con el futbolista.

Tras meses de rumores sobre una crisis en su relación, hace solo minutos Gala Caldirola confirmó que terminó su matrimonio con el futbolista Mauricio ‘Huaso’ Isla, con quien llevaba cinco años juntitos y dos desde que pisaron el palito

A través de su cuenta de Instagram, la española compartió una postal en la que aparece junto al ídolo de La Roja y su retoña en común: Luz Elif.

«QUEREMOS DECIR ALGO 🙏🏼Con el mismo amor que un día decidimos empezar un camino juntos como pareja , hoy decidimos hacer un quiebre en nuestra relación sin perder el amor que todavía nos tenemos», parte diciendo Gala en redes sociales.

Eso sí, la ex chica reality no quiso entrar en detalles sobre este quiebre en su relación amorosa. «Las razones de la ruptura son personales pero queremos dejar claro que no hay motivos de pelea ni rencor entre nosotros» agregó.

«Decidimos hacerlo público para evitar especulaciones y por que ambos consideramos que ser honestos es siempre la mejor manera de hacer las cosas. Gracias por la comprensión y la empatía» cerró su mensaje Gala Caldirola.

Las crisis de la pareja

Hay que recordar que la pareja pasó por su altos y bajos durante su relación, y a pesar de todos estos problemas, de todas formas llegaron al altar el 29 de mayo del 2019 en la ceremonia civil que se realizó en España. Mientras que el matri por la iglesia lo hicieron en Chilito hace poco más de un año.

Pero a los dos meses comenzaron a surgir rumores sobre una crisis que tendrían los recién casados. Es más la propia Gala Caldirola lo confirmó durante su participación en ‘Bailando por un sueño’, esto debido a que el futbolista no habría estado muy contento de que se viniera con su hija a Chile.

Y la más reciente polémica de la pareja fue hace solo unos meses, luego de que un usuario de TikTok asegurara que la lo bloqueó en redes sociales luego de que comentara que descubrió a la chiquilla poniéndole el gorro a Isla justo cuando comenzaba su pololeo.

«Yo estaba con unos amigos a las 4 de la mañana, afuera de un casino. Entonces, miro a la escalera, arriba, y dije ‘uh, esa es la Gala’. Está con otro hombre que no es el ‘Huaso» es parte de lo que comentó sobre su historia con Gala Caldirola.