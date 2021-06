Aseguran que Arturo Vidal fue visto hasta en el casino previo a su contagio Luego de confirmarse el contagio de Covid-19 de Arturo Vidal, comenzó a circular los varios lugares que visitó el futbolista.

No cabe duda que esta semana no ha sido la mejor para Arturo Vidal, ya que no solo se confirmó que está contagiado de Covid-19, sino que también comenzó a circular la información de que le habría sido infiel a su pareja con una joven chilena.

Pero esto no es todo, sino que ahora la periodista Cecilia Gutiérrez compartió un video a través de sus redes sociales, donde asegura que el futbolista se habría paseado por medio Chile desde su arribo, sin cumplir con las medidas sanitarias establecidas.

«Hago este video porque me parece escandaloso lo que está pasando en la selección chilena, específicamente con el señor Arturo Vidal, porque esto demuestra que en este país hay deportistas de primera y segunda categoría» comenzó señalando la reportera farandulera.

Siguiendo por esta línea agregó que: «Hay personas que tienen que entrenar a duras penas en la franja horaria, en la madrugada, con Carabineros sacando partes. Entre medio hay deportistas que llegan al país, desde Europa, no hacen la residencia sanitaria».

«Supuestamente hay un convenio entre la autoridad y la ANFP para que ellos hagan una burbuja sanitaria, cosa que claramente no se cumplió. Él (Arturo Vidal) fue visto en Vitacura en un restaurante, La Cabrera. Los garzones subieron fotos con él. Después en el Club Hípico, en un casino».

Crítica al periodismo deportivo

Tras esto, la periodista lanzó: «Siempre se critica al periodismo de farándula diciendo que es poco riguroso, que no respeta a las personas. Bueno, a mí me parece que el periodismo deportivo está al debe, porque nadie ha dicho nada. Hace días que se sabe que esto no se ha cumplido, que los protocolos no han sido cumplidos por parte de la selección, pero nadie dice nada».

«Me parece que de verdad es un escándalo. Ojalá se tomen medidas, porque así como destrozamos a Camila Gallardo porque hizo un carrete, o hablamos de Catalina Vallejos porque dice que no se va a vacunar, bueno, me parece que lo que está pasando con los futbolistas es aun peor que eso» cerró su crítica a Arturo Vidal.

Hay que recordar que la cosa no se queda aquí, ya que al ser consultada sobre el contagio del King, la subsecretaria Paula Daza comentó que este se arriesga a un sumario sanitario por esta situación.