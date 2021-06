Cata Pulido disparó contra Arturo Vidal tras su contagio de Covid-19: «Súper irresponsable» Luego de que el futbolista fuera confirmado como caso positivo para Covid-19, Cata Pulido criticó duramente su actitud y responsabilidad.

Durante los último días, la noticia que ha cubierto todos los medios ha sido el contagio de Covid-19 de Arturo Vidal. Tras la confirmación de la enfermedad, se supo que el futbolista se perderá el encuentro con Argentina para las Clasificatorias de Qatar 20222. Dejando tristes y decepcionados a varios fanáticos.

Sin embargo, una que se mostró bastante molesta con toda la situación fue Cata Pulido. Quien a través del programa que comparte con Patricia Maldonado, ‘Las Indomables’, hizo un duro descargo en contra del deportista. Esto, ya que al parecer se cuestionó la preocupación que habría tenido Vidal al momento de llegar a nuestro país y evitar algún contagio.

Según la información que entrega La Cuarta, las críticas de la actriz partieron así. «Hemos dejado de asistir a funerales, hemos dejado de asistir a cumpleaños, a matrimonios, a cosas importantes, ¿me estay hue…? Y no eres capaz de no salir a carretear. ¿Qué es lo que te pasa? el señor lleva hartos años arriba de la fama. Lleva hartos años viviendo en Italia, en Alemania. No tiene ni 15 ni 16 años, no. Es un hombre. Está bien viejo. Está bien pasadito para andar haciendo estupideces».

Sin embargo, sus declaraciones no terminaron ahí, sino que continuó con lo siguiente: «Acá lo único que le pedimos es que cuide la pega. Uno tiene que ser maduro y no pasarse por cierta parte… por muchos millones que haya ganado. Y si no te importa la selección entonces no juegues, pero qué pasa si contaminaste a un compañero. Y ese compañero a lo mejor puede terminar realmente internado, hospitalizado. Es súper irresponsable. De un egoísmo extremo», sentenció también Cata Pulido.

El descargo de Cata Pulido contra Arturo Vidal

«Todo el resto yo se la puedo perdonar… que haya manejado curado no se la perdono porque también está exponiendo a terceros, pero lo del Monticello, me da lo mismo, me río. De verdad, haz con tu plata lo que quieras. No me importa, y con tu vida menos», continuó argumentado la actriz en compañía de Patricia Maldonado.

Y para terminar su testimonio, Cata Pulido lo hizo con la siguiente frase: «Pero cuando se trata de terceros, a mí me parece una falta de criterio, de tino, de madurez, de inteligencia emocional. No estoy de acuerdo. Uno tiene que cuidarse porque todos nos hemos restringido de muchas cosas por cuidar al resto, entonces cortemos la estupidez».