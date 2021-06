¿Una genia?: Niña pidió su torta inspirada en la muerte del Rey León para que nadie le pidiera

Sin duda, las redes sociales nos sorprenden con las divertidas historias de los usuarios, y en esta ocasión no fue la excepción. Y es que un chiquillo compartió una particular anécdota del cumpleaños de su sobrina, quien pidió una torta muy especial.

A través de Twitter, un joven actor de nombre Casey Feigh quiso contarle a todos sus seguidores la estrategia que uso esta niña para lograr que nadie le pidiera de su pastel.

Y es que con tan solo 3 años, esta chiquilla es básicamente una genia. Ya que buscó la manera más efectiva para lograr comerse su torta de cumpleaños enterita y que nadie más le robara un pedazo.

Y que mejor que usar una de las películas icónicas del mundo de Disney, ‘El Rey León’. Tal parece, esta pequeña ya conocía bastante bien la historia, ya que quiso que su pastel estuviera inspirando es el momento más triste de la cinta. Es decir, cuando muere Mufasa a manos de su hermano, Scar.

Según la explicación que entregó el muchacho en redes sociales, la teoría de esta niñita tuvo mucho sentido.

«Mi sobrina cumple 3 años hoy! Ella pidió una torta de ‘El Rey León’, pero específicamente del momento en que Mufasa muere. Porque así, ‘todos estarán muy tristes para comer del pastel y será todo para mí’ », escribió el actor en su cuenta de Twitter.

Publicación que causó furor por la buena idea de la pequeña. De hecho, el posteo ya suma más de 742 mil ‘me gusta’ y ha sido compartido más de 125,2 mil veces.

Así que ya saben, si no quieren que nadie coma de su torta de cumpleaños, la mejor idea es buscar una inspirada en la película más triste que recuerdes.

My niece turned 3 today!! She asked for a Lion King cake but specifically the moment where Mufasa dies, because “everyone will be too sad to eat the cake and it will be all for me.” pic.twitter.com/UOatqCUSj0

— Casey Feigh (@caseyfeigh) May 29, 2021