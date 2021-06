Denise Rosenthal contó detalles de un accidente que la tuvo al «borde la muerte» Como invitada en el programa Las Gansas de La Red, Denise Rosenthal reveló un grave accidente que tuvo con el animador del espacio.

Durante la noche del sábado pasado, Denise Rosenthal fue la invitada de honor en el programa de La Red, ‘Las Gansas’. Como parte del lanzamiento de su nuevo disco ‘Todas Seremos Reinas’, la cantante presentó su canción ‘Demente’ y dejó la grande en el escenario.

Y es que además, luego se dio paso a una entrevista, en donde la chiquilla entregó detalles inéditos de un accidente que tuvo con el mismísimo conductor del programa, Luis Aliste. De hecho, reveló que estuvieron al borde de la muerte.

Según reporta Página 7, todo ocurrió por allá en el año 2014, cuando se dirigían camino a la grabación del video clip de otra canción de la artista, ‘Revolution’.

«El Lucho me salvó la vida. Nos salvamos mutuamente, pero fue una experiencia súper heavy. Muy fuerte. Fuera de broma, estuvimos al borde de fallecer, de morir», partió comentando Denise Rosenthal, para luego entregar más detalles del accidente.

El accidente de Denise Rosenthal y Luis Aliste

«Era el segundo día de grabación. El día anterior, Lucho me dijo que no tenía cómo irse, y yo le dije: ‘Te voy a buscar (en mi auto)’. Yo iba como a 80 km/h, y de pronto él me grita: ‘¡Denise!’ Miro, y había una micro a medio de metro, a la altura del capot», agregó la cantante.

«Yo no sé, pero el tiempo se detuvo, y pensé: ‘Este no es mi momento de morir, tengo muchas cosas por hacer todavía’», señaló también la intérprete de ‘Agua Segura’.

Además, la chiquilla confesó que tuvo que hacer una maniobra para no chocar de lleno con el bus, sino que solo la parte de atrás de su auto, evitando así un accidente peor. «Fue pérdida total, salió el airbag. Yo tenía toda la cara roja (…) no me podía mover. Me tuvieron que cortar el pelo porque estaba todo enredado», comentó también.

Al relato, se sumó Luis Alista, el conductor del programa y amigo de la artista, con quien vivió todo el incidente. «Pero we are survivors (Somos sobrevivientes)».

Puedes revisar el programa completo, haciendo click aquí.