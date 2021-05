DJ Méndez se refirió a un posible cambio de sexo de su retoño Leo Jr Durante su entrevista en 'De tú a tú', DJ Méndez habló sobre varios temas, incluida la relación que tiene actualmente con su hijo.

La noche de este lunes DJ Méndez estuvo invitado al programa de Martín Cárcamo ‘De tú a tú’ donde se confesó sobre toda su vida, incluyendo su compleja infancia, la su carrera musical y su familia, especialmente la relación que mantiene con sus hijos.

Es en este contexto que el rostro de Canal 13 le consultó sobre un tema muy especial: su hijo menor Leo Méndez Jr y al reacción que tuvo al momento de enterarse de la orientación sexual del joven influencer.

«Las sospechas de mi hijo siempre estuvieron. No es algo que de repente ‘ah mi hijo es gay’. Yo ya lo iba cachando y era ver a mi hijo igual. No había diferencia» comenzó señalando con naturalidad DJ Méndez.

Siguiendo por esta línea, el cantante nacional aseguró con orgullo que: «Lo que hizo Leo es un acto de valentía y de amor propio y de darle para adelante. Abrió la mente de varios».

Por otro lado, DJ Méndez dio a conocer que actualmente está en un especial proceso de autodescubrimiento. «(Leo) pasa por un proceso en donde no sabe si se quiere operar o no. No sabía si se iba a cambiar el nombre femenino. Es parte de, porque se está conociendo».

«Tenía claro que es gay pero van pasando cosas en el camino y un día me dice que está pensando en operarse. Hoy yo siento que se ama tanto y está tan seguro de quién es, es Leo Méndez, y ama a otro hombre».

Para finalizar, DJ Méndez dedicó unas emotivas palabras a su retoño. «Está lleno de amor ese cabro chico y de valentía, es un ejemplo».

Su difícil infancia

Además, el artista se refirió a la compleja infancia a la que se enfrentó, asegurando que a los 9 años ya había caído en varios excesos, como probar el alcohol y la marihuana. «La primera vez que llegué a la casa mareado, casi vomitando, mi mamá me sacó la cresta».

«Lamentablemente, había muchos niños como yo, que aspiraban neoprén, que lo vendían en bolsa. Era heavy. Era fácil comprar al zapatero que tenía este pegamento fuerte» afirmó DJ Méndez, junto con confesar que el también probó este tipo de droga.