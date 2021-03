Se fue con todo: La inesperada crítica de Pamela Díaz a Carola de Moras Durante el programa 'Me Late Prime', Pamela Díaz le dijo de todo a Carola de Moras. Declaraciones que descolaron a sus compañeros de TV.

Un insólito momento se vivió ayer durante el programa ‘Me Lata Prime’. Y es que la panelista Pamela Díaz descolocó a sus compañeros luego de, inesperadamente, criticar a la ex conductora de Tv, Carola de Moras.

Todos sabemos que la ‘Fiera’ hace noticia por hablar sin tapujos y no tener pelos en la lengua. Sin embargo, nadie se esperaba que anoche, la morena despotricara en contra de la ex animadora del Festival de Viña.

Actualmente, Carola de Moras se encuentra retirada de las pantallas y lejos de la televisión. Y fue durante una entrevista a la Revista Velvet, que la modelo contó las razones de su distanciamiento. «Mi cuerpo me alegó… no me sentía tranquila ni cómoda con el lenguaje, con la confrontación», fueron parte de sus explicaciones.

Palabras que al parecer, no le cayeron nada de bien a la ‘Fiera’.

Pamela Díaz sin pelos en la lengua

La cosa pasó así. Según la información que recoge La Cuarta, todo iba viento en popa durante el último capítulo del programa de espectáculos. Sin embargo, y de manera inesperada, Pamela Díaz decidió sacar al baile a Carola de Moras y su última entrevista.

«Esta es más ordinaria que yo, y se viene a hacer la linda aquí. Me carga la gente así. Aparte que ella no dejó la televisión. ¿Por qué la gente dice eso?», cuestionó duramente la morena.

Además, explicó que ella es bien clara al momento de admitir que fue despedida de la televisión. Insinuando que de Moras también corrió la misma suerte, pero que cuenta otra historia. «A mí, el primer día que me echaron de Chilevisión, ¿qué hice yo? ‘Hola pipul, para que no se enteren por otra persona, les digo que me echaron'», declaró sin tapujos.

Como se pudo ver durante la transmisión, estos comentarios no eran parte de la pauta del programa. Ya que todos los compañeros de Pamela Díaz se mostraron descolocados por los dichos de la panelista.

Sin embargo, la sorpresa duró bien poco, ya que varios le siguieron la corriente. Incluso, le preguntaron directamente a la ‘Fiera’, si había dejado la tele por decisión propia. A lo que ella respondió, «sabemos que no».

Si quieres revisar todo el capítulo, a continuación te dejamos el video del programa: