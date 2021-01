Wilma González sorprendió con radical cambio de look para este 2021 A través de su cuenta de Instagram, Wilma González llamó la atención al estrenar un look que se ha puesto de moda en el último tiempo.

Como ya se ha vuelto costumbre en el último tiempo, varios quieren empezar el año completamente renovados, por lo que deciden someterse a radicales cambios de look para empezar como corresponde. Así fue el caso de Wilma González que sorprendió con su nuevo estilo.

Pues la modelo española optó por una cabellera que hace algunos años se ha vuelto cada vez más popular. Se trata de ni más ni menos que de dreadlocks (rastas), las cuales se hizo en todo su cabello, algunas en tonos castaños mientras que otros en blanco.

«¡Y aquí el resultado de mi new look!» escribió Wilma para acompañar la publicación donde subió varias fotitos mostrando la nueva apariencia que estrenó este año la chiquilla.

Tras subir su cambio de look, rápidamente se llenó de comentarios de sus seguidores. «Que bellaaaa 😍💕 me encantó»; «Te queda todo perfect¡¡¡»; «Estas hermosa. Ese look te viene mucho te ves regia linda guapaaa»; «Se te ve demasiado bien»; «Que belleza Dios mio» y «Todos los look, igual de guapa».