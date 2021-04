Va a quedar pochita: Tonka le compró todas las empanadas a vendedora ambulante En el matinal 'Bienvenidos' al ver la dura situación de una vendedora de empanadas, Tonka decidió comprárselas todas. "Es lo mínimo", dijo.

Esta mañana Tonka Tomicic sacó aplausos tras realizar un noble gesto durante el matinal ‘Bienvenidos’ de Canal 13.

En esta jornada fueron a la comuna de Recoleta para conocer la realidad de los vecinos del sector tras la cuarentena.

Tras eso es que conocen a Leonor Cepeda, vendedora ambulante de empanadas que se pone en la afueras de la estación de metro Zapadores.

Sin embargo, durante el despacho personal de Carabineros arribó al lugar para fiscalizar a los comerciantes, por lo que Leonor tuvo que devolverse a su casita con 5 luquitas en ganancias.

Ya en su hogar, la mujer cuenta lo complejo que ha sido todo este proceso, explicando que este es el único sustento que tiene para sobrevivir.

«No duermo en la noche, me pongo a pensar qué hago si no puedo salir a trabajar. A mí me complica, me agobia tener que salir. Yo sé que es un riesgo y que no lo debería hacer pero es que sí yo tuviera un sustento, supiera que mi hija está trabajando o tiene un buen trabajo, yo no saldría a trabajar», dijo.

Además, Cepeda expresó que «me da miedo, por eso no puedo dormir en las noches, porque sé que me expongo pero no encuentro otra solución».

El aporte de Tonka

Tras la historia de la mujer, Tonka Tomicic se puso la camiseta y anunció que iba a comprar todas las empanadas de la señora, que eran alrededor de 30.

«Nosotros se las compramos, pues. Le compramos todo no más, por supuesto», dijo la animadora, provocando la emoción de Leonor.

«Muchas gracias, Tonka, te pasaste. Eres un amor, siempre te veo», dijo la mujer, a lo que Tonka respondió «es lo mínimo».

Tras el aporte, Tomicic reflexionó y expresó que «la pandemia ha sido tan dura, todos se han visto tan golpeados, que es súper bueno que los vecinos del barrio se apoyen y se conozcan. Pucha, habla súper bien del grupo humano que está ahí».

Revisa el programa completo, a continuación: