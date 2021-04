«Que feliz me siento»: Don Sergio compartió fotito posando con premio Oscar A pesar de que 'El Agente Topo' no ganó, de todas formas don Sergio Chamy pudo posar con el premio Oscar a Mejor Documental.

La noche de este domingo se llevó a cabo la ceremonia número 93 de los premios Oscar, la cual tenía en velo a nuestro país completo. Esto debido a la nominación de la cinta nacional ‘El Agente Topo’ a Mejor Documental. Por lo mismo que el equipo completo, incluido don Sergio Chamy llegaron hasta Estados Unidos.

Tristemente la producción de Maite Alberdi no logró llevarse la preciada estatuilla, perdiendo contra el documental ‘My Octopus Teacher’, una cinta que cuenta la historia del realizador que durante un año formó amistad con un pulpo hembra que le fue mostrado las maravillas del mundo submarino.

Pese a esto, los realizadores de ambas cintas se encontraron en la premiación de los Oscar y tuvieron muy buena onda, incluso le prestaron la estatuilla al querido don Sergio para que posara con esta. Así que el ‘Agente Topo’ compartió una postal con el premio en su cuenta de Instagram, la que acompañó con un sentido mensaje.

«Que feliz me siento!! Mi amigo el Pulpo me prestó su premio y lo importante es eso!! Vivir experiencias nuevas y hacer nuevos amigos que llenan el alma y el corazón.. Esas son las ganancias de la vida…sólo hay que saber encontrarlas!!!!! 🕵🏻‍♂️ gracias por tanto cariño!» escribió en la red social.

Obviamente que al poco tiempo de compartir la publicación, don Sergio recibió más 36 mil me gusta y cientos de comentarios de sus seguidores, a quienes no les importó que no se llevaran el Oscar, pues para ellos ya es un ganador solo por haber estado nominado.

«Don Sergio usted ya es un ganador para todos nosotros»; «Grande maestro»; «Lo quiero tanto»; «Grande don Sergio»; «Usted es lo máximo»; «no se ganó el oscar, pero si el corazón de todo Chile»; «Uste me dice y echamos el pulpo al ceviche noma» y «Usted ya es el ganador para todo Chile» le escribieron.

Aquí te dejamos la postal que compartió don Sergio