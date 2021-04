«No tengo ingresos estables»: Kiwi fue uno de los rechazados por el Bono Clase Media Tal como ocurrió con miles de chilenos, el exanimador de televisión Arturo Walden el 'Kiwi' no pudo acceder al beneficio lanzado este sábado.

Alejado de los medios se encuentra Arturo Walden, mejor conocido como el ‘Kiwi’.

Sin embargo, un hecho lo hizo poner de nuevo en la noticia, ya que el hombre de 54 años fue parte de los miles de chilenos que no pudieron acceder al Bono Clase Media.

Así lo hizo a saber a través de su cuenta de Instagram, donde expresó su enojo frente al hecho y afirmó que actualmente pasa por un delicado momento económico.

«Bono clase media rechazado. Soy clase media. Soy independiente. Doy boletas y hace más de un año que no tengo ingresos estables porque no he podido trabajar en mi profesión. ¡Qué rabia!», escribió el chiquillo.

En la imagen se puede ver el nombre del exanimador de televisión en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (SII), que informa que no cumple los requisitos.

Cabe señalar que tras la pandemia, el ‘Kiwi’ se ha tenido reinventar y ha decidido poner su pyme de venta de tortas a domicilio, donde se asoció con su amigo Miguelo.

Kiwi candidato a concejal

En enero de este año, el Kiwi confirmó que postularía para ser concejal de la comuna de La Florida, como independiente pero apoyado por Renovación Nacional (RN).

«Muy buenos días muchachos, este papel notarial certifica que voy a ser candidato a Concejal por mi querida comuna de La Florida muchachos! Así que vamos con todo, a preparar la campaña para después salir concejal y apoyar y ayudar a mis queridos vecinos de La Florida. Estoy contento, vamos con todo!», dijo el chiquillo en la red social de la camarita.

Tras el post fueron muchas las personas que manifestaron su apoyo y suerte hacia el ahora aspirante al Concejo Municipal que verá su futuro en el Concejo Municipal en las próximas elecciones del 15 y 16 de mayo.