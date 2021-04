Mamá de Tomás Bravo tras filtraciones del caso: «Se han reído en nuestra cara» Luego de que se filtrara la autopsia realizada al pequeño Tomás Bravo, su mamá dio una entrevista donde se refirió a lo mal que están.

La semana pasada generó indignación la filtración a la prensa del informe del Servicio Médico Legal (SML) sobre el pequeño Tomás Bravo. Información que la familia además se enteró a través de este mismo medio, lo que los tiene profundamente molestos

Es en este contexto que Estefanía Gutiérrez, mamá del menor, conversó con CHV Noticias, donde señaló que: «Estoy súper molesta. Todo me molesta, todo lo que han hecho con mi hijo. Desde el día uno han hecho todo mal». Junto con asegurar que esta situación es «una burla, sobre todo para mi hijo».

«¿Cómo tener a mi hijo en vano casi dos meses? Es un dolor que nos han causado como familia lo que le han hecho a mi hijo. Le han faltado el respeto a una guagua, es muy doloroso, estamos viviendo momentos muy duros» afirmó la mamá de Tomás Bravo.

Siguiendo por esta línea, Estefanía se refirió a la muerte de su pequeño, señalando que «aquí hay gente muy mala, yo creo que hay dinero de por medio. Sé que hay algo aquí de venganza. Estoy segura de eso y me da mucha rabia que hayan hecho eso con mi hijo».

Por otro lado habló sobre la filtración de la autopsia de Tomás, señalando con mucha molestia: «¿Harían lo mismo con el hijo del presidente o un empresario? Se han reído en nuestra cara, han hecho un circo de esto sólo porque no tenemos dinero».

«Los responsables van a tener que pagar, porque con la muerte de mi hijo no se juega, esto no es un circo, yo estoy muy molesta y tengo mucha rabia» aseguró la mujer.

Para finalizar, la mamá de Tomás Bravo señaló que: «Yo como mamá no me voy a cansar hasta que exista justicia. No es posible que hagan este daño tan grande y todas las instituciones han hecho un daño muy grande. No hay perdón».