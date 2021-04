La emocionante historia de Santi, el perro que se hizo viral para reencontrarse con su familia Luego de que le prohibieran viajar a España por su peso, el perrito Santi tuvo que ser separado de su familia. Esta es su historia.

Una emocionante historia se hizo viral en nuestro país hace algunos días, y que hoy pudo conseguir un final feliz. Se trata de Santi, un perro que tuvo que ser separado de su familia, luego de que una aerolínea no lo dejara viajar a España.

Toda esta noticia, se hizo conocida luego de que los dueños de este perro crearan una cuenta de Instagram llamada ‘Ayudame a viajar’. Aquí, la familia decidió darle una voz a Santi, para que pudiera contar en sus propias palabras porque no pudo subirse al avión junto a sus amos, y como toda esta experiencia lo ha afectado.

«Siempre fui el mimado, el pequeño gigante, y el mamón. Era un perrito feliz. Todo cambió en julio 2020. Mi familia se fue a vivir a España… Lo que yo no sé es todo el esfuerzo que han echo mis papis para traerme con ellos a España. El día 22 de abril era mi viaje, el gran reencuentro y el día en que mi vida volvería a ser la de antes. Viajaba con Iberia y mi abuelita Bárbara. Estábamos a minutos de hacer el check in cuando me niegan subir. Solo por ser un perro grande. Solo por pesar 57 kg.». Así es como parte la historia de este perro, quien solo quería volver a ver a sus amos.

«Yo llevaba todo para poder viajar, mis vacunas, mi autorización del SAG, mi chip, mi cajita de transporte para perros gigantes, etc. Pero aún así no hubo forma de que me dieran una oportunidad. Nos dijeron que solo podría viajar por Iberia cargo, en donde nos cobran 3,000€ por el viaje, una brutalidad». Este es el testimonio de la primera publicación de la cuenta del perro Santi. Quienes solo pedía hacer viral la historia para lograr concientizar al respecto.

Una cruzada online

A medida que el caso de Santi se hizo viral en redes sociales, fueron muchos los amantes de los animales que empatizaron profundamente con la historia. Y fue así como ellos mismos comenzaron a pedirle a la familia de este perro una cuenta para aportar económicamente y lograr el reencuentro tan esperado.

Y es que un comienzo, los ‘papás’ de Santi no querían dinero, solamente hacer viral la historia. Sin embargo, tras el increíble apoyo que recibieron, decidieron hacer una cuenta para que las personas pudieran donar.

«Al comienzo de esta campaña no teníamos pensado hacerlo con donaciones. Pero a pedido de mucha gente hemos creado una cuenta en Go Fund Me para recaudar al menos una parte de los 3000€ que nos cobra pets relomar. Agradecemos infinitamente la difusión y gracias a todos por leer mi historia. Entre todos lo lograremos», escribieron los creadores del Instagram para ayudar al reencuentro de este perro.

Y hace tan sólo unas pocas horas, pudimos conocer el feliz resultado de este caso. Ya que según aparece en la cuenta de Santi, se logró recaudar todo el dinero necesario para trasladarlo desde Chile a España.

Un final feliz para el perro Santi y su familia

«¡LO HEMOS LOGRADO! No hay palabras para expresar lo que estamos sintiendo en estos momentos, tantos sentimientos y emociones. Sentir tanto apoyo de parte de ustedes de verdad que nos llena el corazón. Hemos llegado a casi 4.000€ entre ambas cuentas de recaudación. Queremos contarles que una vez se haya pagado lo de Santi, con el dinero que sobre, vamos a donarlo a alguna asociación que ustedes mismos decidan. Lo decidiremos entre todos», escribió la familia de este tierno perro en redes sociales.

Quienes además agradecieron la ayuda de todas las personas que compartieron la historia e hicieron donaciones. Ya que así, podrán reencontrarse finalmente con su amado Santi.

«Gracias a todos y espero que pronto puedan ver nuestro reencuentro. Iremos actualizando y contando como va todo estos días en las historias!! Nuevamente mil gracias».