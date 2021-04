Amaro Gómez-Pablos se refirió a la polémica entrevista con Pamela Jiles: «Los argumentos se responden, los insultos no» A raíz del tenso encuentro que vivieron con Pamela Jiles en 'Bienvenidos', Amaro Gómez-Pablos habló sobre este tenso momento.

Este martes se vivió un más que tenso momento en el matinal ‘Bienvenidos’, esto luego de que entrevistaran a la diputada Pamela Jiles, quien no tuvo filtro para hablar con los conductores, tratando sus preguntas de «Pelotudas» y «tontas».

Obviamente que esta situación se viralizó rápidamente a través de redes sociales, lo que dejó una serie de comentarios a favor y en contra de la parlamentaria. Es por lo mismo que Amaro Gómez-Pablos recurrió a su cuenta de Twitter para hablar sobre esto.

Al ser consultado sobre el actuar de Jiles, el periodista señaló que mantuvo la compostura porque «la denostación o el insulto es el negocio de Pamela, no el mío. Y prefiero no picar. Los argumentos se responden, los insultos no… porque se cae en lo mismo y no enriquece a nadie».

Siguiendo por esta línea, Amaro Gómez-Pablos afirmó sobre Jiles que «no lo tomo personal. Es su estilo, no lo comparto y no devuelvo la mano. ¿Respondió alguno de los alcances? ¿Hubo argumentos? Ese es el tema de fondo».

Junto con esto escribió: «Si no hay argumentos de fondo, no es muy rebatible. Entrar en la misma espiral de descalificación no es una opción. Al menos no para mí. Que la audiencia juzgue si hay trasfondo en sus dichos o no lo hay. Esa es mi pega. Y eso se mostró».

Frente a la supuesta «rabia» que habría tenido Amaro en la conversación, aseguró que «Pamela Jiles es una de miles de personas que me ha tocado entrevistar. Su brillo fue la descalificación. Nada muy trascendente o memorable».

«Merece pantalla porque -guste o no- es un fenómeno político en nuestra paisaje político. Dicho eso, ya salió. Ya fue. Y mostró su altura política o falta de… según sea el veredicto libre de la audiencia» indicó Gómez-Pablos tras haber sido consultado si acaso merecía pantalla.

Finalmente afirmó tras su entrevista con Pamela Jiles que «En lo personal, prefiero entrevistados cuyo nivel de argumentación es estimulante, con contrapuntos, choque de ideas… y respeto. La descalificación por si sola es poco atractiva y acusa pobreza».

Aquí te dejamos algunos de sus tweets

Gracias!! Lo que pasa es que la denostación o el insulto es el negocio de Pamela, no el mío. Y prefiero no picar. Los argumentos se responden, los insultos no… porque se cae en lo mismo y no enriquece a nadie. Sldos. — Amaro Gómez-Pablos (@tv_Amaro) April 27, 2021