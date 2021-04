Laura Prieto sacó aplausos con coqueta fotito en bikini A través de su cuenta de Instagram, Laura Prieto dejó con la boca abierta a sus seguidores tras compartir una destapada postal playera.

Aunque hace bastante tiempo Laura Prieto ya no se encuentra presente en televisión, la chiquilla todavía sigue en contacto con sus fanáticos a través de redes sociales, especialmente en Instagram, donde cuenta con más de 840 mil seguidores, a quienes encanta con todos sus registros.

Es más, recientemente la chiquilla compartió una veraniega fotito en bikini de lo que fueron sus vacaciones en la Riviera Maya, México, hasta donde partió en compañía de su amiga Mariela Montero, aprovechando el permiso que se entregó durante el verano.

«I love this view (me encanta esta vista)» escribió Laura para acompañar la picarona fotito que le trajo en poco tiempo más de 52 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en llenarla de piropos por lo regia que luce.

«Hermosa»; «Ay me va a dar algo»; «Hermosa y que 🍑de exportación»; «Lauriiiiiita por el amor de dioh»; «Hermosa mujer»; «Aa no te pasaste»; «Eres completa, me encantas»; «Simplemente una diosa»; «Dios mio que divina»; «Usted está como quiere» y «Que hermosa usted» le escribieron a la uruguaya.

¿Se viene un OnlyFans?

Pero la cosa no se quedó allí, ya que Laura Prieto también aprovechó de responder algunas dudas de sus seguidores a través de sus historias en Instagram. Varias de ellas relacionadas con el nuevo proyecto en el que está trabajando y que anunció hace un tiempo.

Y obvio que fueron varios los que consultaron si acaso estaba preparando su propia cuenta en OnlyFans, a lo que fue rápida para responder que no, para desgracia de algunos.

«Me encantaría hacer un OnlyFans, pero soy demasiado tímida. Hago fotos sensuales, sí, pero tengo que estar como muy en confianza. Todavía no me animo» señaló Laura.

Por otro lado sobre su nuevo proyecto, la chiquilla no quiso contar mucho, pero si aseguró que «es un proyecto que va buscando el bienestar de todas. Es totalmente nuevo».