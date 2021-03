«Yo las cagué»: Carolina Arregui sobre su salida de las teleseries en los ’90 La actriz Carolina Arregui se refirió a su relación con el actor uruguayo Fernando Kliche, que le costó su salida de Canal 13 en 1993.

Ayer en Canal 13 transmitió un nuevo capítulo de ‘De Tú a Tú’ con Martín Cárcamo y que tuvo como invitada a la actriz Carolina Arregui.

En el programa se repasó por su meteórica carrera profesional de la artista, recordando sus más icónicos personajes en las teleseries de Canal 13 de los años ’80 y ’90.

Sin embargo, un affaire con el actor Fernando Kliche rompió por completo su matrimonio y su carrera en televisión, ya que en ese entonces era esposa de Óscar Rodríguez, director del área dramática esa época.

«Yo las cagué en un momento de mi vida. Me permití cometer un error y darme cuenta de que perdía lo más importante que había construido en mi vida, y que no lo quería perder bajo ningún punto de vista, que era mi familia», dijo Carolina.

Agrega además que «jamás habría dejado a Óscar a y a mi familia sino hubiera sido por…», haciendo alusión a Kliche quien fue su compañero en la teleserie de 1993 ‘Marrón Glacé’.

«Esta pega es muy loca. Se confunden los personajes con las vidas de las personas», dijo Arregui quien después de descubierta la relación, fue despedida de Canal 13.

La reflexión de Carolina Arregui

Tras todo lo perdido, Carolina Arregui reflexiona y justifica las causas de tal romance a la inmadurez.

«Yo era una pendeja de 26 años. Me había casado a los 18, no había tenido pololo y yo haciendo de bonita, de heroína en las teleseries. Jugar con fuego, ojo que te puedes quemar a lo bonzo», expresó.

Frente a su salida del entonces ‘canal del angelito’, Carolina cuenta que para poder sostenerse tuvo que recurrir a pololitos, como algunas locuciones o doblajes, realizados según ella, «con la cabeza en alto, pero muy humildemente y con el orgullo golpeado».

Pese a todo lo ocurrido, la actriz afirma no arrepentirse «porque si no hoy no estaría con Roy, por ejemplo, no tendría a mi familia reunida».

Revisa sus declaraciones a continuación: