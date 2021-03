Pamela Díaz cuenta que se borró tatuaje de su ex pareja “Me dolió hasta el alma”, contó Pamela Díaz a través de sus redes sociales, luego de someterse a intervención para borrar su tatuaje.

Todos somos fanáticos de las redes sociales, y Pamela Díaz no es la excepción. Durante la tarde de este miércoles, “La Fiera” compartió una curiosa intervención en su cuerpo. Se borró el tatuaje que tenía con el nombre de una de sus ex parejas.

A pesar del dolor proceso, Pamela Díaz se tomó la situación con el humor que la caracteriza. Es por esto que a través de su cuenta de Instagram, «La Fiera» compartió su la experiencia, preguntando a sus más de 2 millones de seguidores si habían hecho algo parecido.

“Pipol, ¿ustedes se harían el tatuaje con el nombre de su pareja? Y si terminan, ¿se lo borrarían? Por favor díganme si estoy fallada nomás”, dijo La Fiera. Además, como es de imaginarse, parece que el procedimiento no fue nada placentero. Esto, ya que la conductora afirmó: “Yo me lo hice. Y me dolió hasta el alma”.

La pipol, o como le dice Pamela Díaz a sus fanáticos, no se hizo esperar y llenaron de divertidos comentarios su publicación. “Nica me lo haría” fueron varias respuestas que se repitieron. Mientras que otros más osados dijeron cosas como: “Si me lo haría. Y si termino… me lo borro o me lo tapo con el nombre de otro”.

Sin embargo, una de las respuestas que tuvo más likes dentro de la publicación fue el comentario de esta chiquilla que dijo: “Siiii me lo haría!!! Si termino después digo que es un primo que falleció jajaja”.

El misterioso tatuaje de Pamela Díaz

Si bien Pamela Díaz compartió su experiencia con su pipol, “La Fiera” no dijo mucho sobre el nombre de la ex pareja que tenía tatuado en su muñeca. Algunos seguidores especularon que se trataba de su actual pololo, Jean Philipe Cretton, con quién confirmó su relación hace no mucho tiempo. Sin embargo, este no sería el caso.

Al parecer, el hombre misterioso detrás de la tinta sería Rodrigo Wainraihgt, el abogado y ex chico reality. Con quien tuvo una relación hace ya harto tiempo, durante los años 2008 y 2012. Según relata el portal Nueva Mujer, la parejita se habría hecho el tatuaje en conjunto durante sus años de relación, marcándose una P y una W de manera permanente.