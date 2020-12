Se fue de tarro: Pamela Díaz habló de su mala relación con Carola de Moras La modelo comentó el cahuin en un programa en Instagram.

Pamela Díaz estuvo invitada en el programa «Cómplices» que tienen Nacho Gutiérrez y Fran García-Huidobro en Instagram.

En el espacio la ‘fiera’ aprovechó de meter en la conversa varios temas.

Uno de ellos fue su reciente salida de Chilevisión, luego de no tener proyectos al aire durante el año.

Fue en medio de eso, donde habló sobre su paso por el matinal.

También te puede interesar: ¡Se enojó! Jean Philippe Cretton defendió a Pamela Díaz de comentario machista en redes sociales

«No, yo quería no estar en el matinal. Yo quería solo estar en ‘La noche es nuestra’ y pedí que me sacaran durante 6 meses y no me hicieron caso», comentó en un principio Pamela.

Además, aprovechó de contar que no lo pasó bien en ese tiempo, porque se llevaba muy mal con Carola de Moras.

«En el matinal yo no lo pasaba bien con la Carola, nos llevábamos muy mal, entonces era como… pa’ mí no existía y yo menos pa’ ella, entonces no nos saludábamos, el Rafa estaba incómodo, el Rafa tiritaba», expresó Pamela.

Finalmente, la ‘fiera’ habló de su salida de Chilevisión.

«Hace seis meses sabía que me iban a echar de Chilevisión. Yo lo presentía… en todo caso si yo era ejecutiva… me echaba igual si no hacía nada, obvio», aseveró.