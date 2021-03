¡Pero cómo! Taxista golpeó a turista chileno porque no sabía su idioma El hecho que se llevó a cabo en Tailandia dejó como consecuencia que el chileno tuviera diversas lesiones. En tanto, el taxista fue detenido.

La frase «siempre hay un chileno«, es motivo de orgullo para nuestros compatriotas que están en diferentes partes del mundo destacándose en diversos ámbitos. Sin embargo, en esta ocasión es para lamentar, ya que una situación fue protagonizada por un turista nacional quien recibió una dura golpiza por parte de un taxista, según informa el sitio Pattaya Mail.

El hecho tuvo lugar en Tailandia, donde el chileno de nombre Salvatore Castro (24), se acercó hacia una pareja de motociclistas para solicitar si lo podía trasladar al sector de Sos Buakhao, en la ciudad de Pattaya, al sur del país asiático.

En eso, el agresor identificado como Amorn Boonmee, al no entender el idioma y ante la insistencia de la persona, golpeó de pies y puños a Castro, hecho que finalizó luego de la intervención de terceros y que quedó registrado en una cámara de seguridad.

Al finalizar la situación, el chileno decidió ir tambaleante a una comisaría cercana donde denunció a Boonmee, quien finalmente fue detenido.

Disculpas al chileno

“Le pido disculpas. Me molestó que el turista viniera, me comenzara a hablar y no pudiera entender lo que decía. Le pedí que se fuera pero no me hizo caso. Soy una persona que se irrita fácilmente, sobre todo cuando la gente tiende a hablar demasiado”, dijo el taxista.

En tanto, Rittisak Kulsumaso, persona que intervino en la pelea expresó que «no queríamos que esto sucediera. Ya es bastante difícil ganarse la vida. Eso sí, él había ingerido alcohol».

«Incidentes como este dañan la imagen de Pattaya y el turismo en el país. No queremos volver a ver este tipo de imágenes”, manifestó el coronel de la policía, Pisit Poonsap.

Tras constatar lesiones, el chileno obtuvo una fractura de nariz, además de diversas heridas en la cabeza.

Puedes revisar el video de la golpiza, aquí: