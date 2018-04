Honrado taxista busca por medio Chile a pasajero que olvidó billetera con millonarios cheques 11 abril

Cuando muchos dicen que las personas honradas ya no existen, llega un taxista de 32 años para demostrarnos lo contrario. Eduardo Toloza éste martes vivió algo que nunca esperó: tener en su poder una billetera con mucho dinero y no saber a quién pertenece.

Todo empezó cuando llegó hasta una clínica ubicada en santiago y tomó a dos pasajeros que venían saliendo de un chequeo médico, al dejarlos en su destino subió otro hombre y le entregó una billetera que al parecer había olvidado la persona que subió antes que él. Al revisar, encontró cheques con millonarias sumas en su interior.

“Me di cuenta que había como siete cheques por un total de más de seis millones de pesos, además de tarjetas de crédito y un carnet de identidad. Aparte, habían 2 mil pesos en efectivo, pero la persona que me la entregó me la pasó con eso. Igual fue raro, porque al bajarse me pagó con 10 mil pesos, deduzco que sacó plata de la billetera”, dijo a Ahora Noticias.

Por eso, el honrado chiquillo está en la búsqueda de sus dueños para devolverles todo personalmente, ya que reconoce que no confía en el banco, ni en la PDI ni en Carabineros.

¡Aplausos para él!