Taxista honrado por fin devolvió los millones que dejó un pasajero en su auto 16 abril

Hace algunos días te contamos la historia de un honrado taxista que buscaba por medio Chile a un pasajero que olvidó su billetera con seis millones de pesos en cheques -revisa los detalles-.

Y resulta que el chiquillo de 32 años, oriundo de Peñalolén y papá de cuatro niñas, logró dar con el paradero del dueño de los billetitos y se los entregó personalmente: “Muchos me preguntaron si pensé en quedarme con la plata y la verdad que no. Siempre pensé en obrar bien, porque eso es lo que me hace feliz. Además, el dueño estaba super contento, emocionado. Me abrazó y todo”, dijo.

Luego de darse cuenta que no tenía redes sociales, llamó a un número de teléfono que encontró en la billetera y resultó ser de un amigo de la persona que él buscaba. Finalmente, después de cuatro horas el olvidadizo pasajero lo llamó de vuelta, se juntaron y le entregó lo que correspondía.

“Él me agradeció y me dijo que ojalá todos fueran igual de honestos como yo, ya que el gremio de los taxistas suele recibir críticas”, dijo. Y aunque no quería recibir ningún tipo de recompensa, luego de la insistencia recibió veinte mil pesos en forma de agradecimiento.

¡Aplausos para él!