Paul Vásquez reveló ayuda de Antonio Vodanovic durante su época más oscura de adicciones En su aparición en el programa 'De tú a tú', Paul Vásquez contó que recibió la ayuda del ex animador de Viña en medio de sus adicciones.

La noche de este martes Paul Vásquez, más conocido como ‘El Flaco’, fue el invitado a ‘De tú a tú’, el nuevo programa de conversación de Martín Cárcamo, donde se confesó sobre diversos temas de su infancia, además de su carrera en el mundo del humor.

Es en este contexto que el comediante no podía evitar referirse a uno de los capítulos más oscuros de su vida, sus adicciones, donde aprovechó de agradecer a un especial hombre que le prestó toda su ayuda durante esta compleja batalla.

Todo comenzó mientras Vásquez recordaba su infame participación como ‘Dinamita Show’ en el Festival de Viña del 2001, donde terminó la presentación llorando. Situación que realmente no recuerda con mucho cariño.

«2001 fue impactante por la sencilla razón porque me estaba mintiendo a mí mismo, y a mi gente que siempre confió en mí. A ellos les estaba fallando y a mis hijas» señaló el también bombero.

Tras esto fue que Paul Vásquez confesó que durante ese oscuro momento en su vida, contó con la ayuda de una persona muy especial. «Don Antonio Vodanovic para mí fue el primero que se preocupó de mi adicción. Esto no lo había contado nunca, espero que no se moleste. Pero cuando yo caí detenido, él en vez de condenarme me ayudó a buscar un centro de rehabilitación».

Siguiendo por esta línea agregó: «Él me conversó después de que me va a ayudar, y personalmente me fue a dejar a la clínica y que estuviese con mi medicina y acostado y no se iba hasta que la enfermera me cuidara».

Frente a esto, Martín Cárcamo le consultó sobre lo que le diría al jurado de ‘Yo Soy’ si lo tuviera ahora, a lo que Paul Vásquez señaló: «Le diría que en ese momento que estaba frente a mí, me hubiese gustado estar igual de lúcido que como estoy ahora».