Arcángel se “disculpa” luego de sus comentarios violentos contra mujeres en redes sociales Luego de una ola de críticas en redes sociales, Arcángel decidió disculparse por sus dichos. Sin embargo, solo con algunas mujeres.

Cuando pensábamos que no podía ser peor, Arcángel vuelve a estar en la polémica. Esta vez, ligado directamente al violento mensaje que publicó el pasado 08 de marzo en contra de las mujeres, y su supuesta “disculpa”.

Luego de publicar una historia en Instagram con comentarios como, “quieres que te respeten como mujer, pero te pasas enseñando el culo en las redes sociales por likes”, el reggeatonero decidió compartir una serie de disculpas a través de la misma plataforma.

Sin embargo, estas para nada cumplieron con su cometido. Y es que en lugar de hacer frente a sus comentarios misóginos y violentos hacia las mujeres, Arcángel prefirió dirigir sus disculpas sólo hacia un grupo mujeres que él considera respetables.

“A la mujer seria, decente, trabajadora y responsable, que se haya sentido ofendida con mi comentario, le pido disculpas. Yo no me refería a ese tipo de dama, que se merece respeto”. Estas fueron parte de las palabras que Arcángel utilizó para “disculparse” luego de la lluvia de críticas que recibió.

Su testimonio no se detuvo ahí, sino que continuó relatando que se refería a las “mujeres que lamentablemente utilizan sus redes sociales para prostituirse. A veces exigen cierto respeto de los hombres que… si usted no se comporta como una mujer no se lo merece”.

Como guinda de la torta, el reggeatonero cerró la serie de historias con la siguiente frase: “me encantan las nalgas de las mujeres”. Y las disculpas poco hicieron para calmar a sus fanáticos.

arcangel se llevo el premio al más tarado de el año, encima se toma a la burla el post de anitta y sigue diciendo que ciertas mujeres no merecen respeto, estoy cansada de estos machitos extinganse #arcangelisoverparty pic.twitter.com/SbWcMTkto9 — nic (@christalkers) March 9, 2021

Mujeres en el rubro vs Arcángel

Una de las mayores reacciones frente a los dichos de Arcángel fue la cantante Anitta, exitosa exponente femenina del género. Quién luego de ver las historias del reggeatonero, subió una foto a redes sociales cuestionando duramente sus comentarios.

“Feliz día a las mujeres. Que merecen respeto con o sin culos afuera. Sea en tu Instagram o en videos musicales de hombres que creen que deben existir de un tipo para explotarlas en lo que les conviene”.

Reacción que no dejó indiferente al reggeatonero. En lugar de disculparse, Arcángel decidió simplemente comentar, “Anitta yo te amo. No hay un mayor fanático de tus nalgas que yo”. Sin hacer frente a las acusaciones de comentarios misóginos.

Otras cantantes del género, como Cazzu o Kali Uchis también repudiaron plenamente las palabras del artista, y compartieron su opinión a través de redes sociales.

“Es repugnante saber la cantidad de reggeatoneros que nos odian por tener el poder de encontrar nuestro propio amor”, dijo Kali Uchis en una historia de Instagram. Mientras que Cazzu, a través de la misma red social, comentó lo siguiente: “la misoginia nace donde un hombre decide cual es la mujer que se respeta y cual no.”