Kathy Contreras subió bella fotito mostrando su avanzado embarazo A través de sus redes sociales, Kathy Contreras publicó una artística fotografía dejando ver como avanza la duce espera de su hija.

A principios del 2021 Kathy Contreras sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertirá en mamita por primera vez. A través de un lindo video la chiquilla mostró su en ese entonces pequeña guatita e incluso dio a conocer que había elegido un particular nombre para la pequeña: Selva.

Y desde ese día que la chiquilla ha estado más que chocha compartiendo en sus redes sociales como ha sido el avance de esta dulce espera, tanto así que tras confirmar el embarazo, comenzó con un docurreality mostrando como ha sido vivirlo en plena pandemia.

Es por lo mismo que esta ocasión no fue diferente, ya que Kathy Contreras compartió una hermosa postal en la que muestra como avanza su guatita, cubierta solamente con una tela y escribiendo un mensaje sobre esta bella etapa.

«Hermosa foto captada por @billypancitas utilizando técnica #fineart para edición, que hace mucho tiempo quería realizar, y que mejor que hacerlo con mi beba dentro mío» escribió la ex Calle 7 para acompañar la postal.

Al poco tiempo de compartir la publicación, Kathy Contreras recibió más de 8 mil me gusta y cerca de 100 comentarios por parte de sus seguidores, quienes la llenaron de piropos por lo linda que luce en la fotito y lo regia que se mantiene.

«Nooooooo!!! Diosa total»; «Eres la mamita más preciosaaa»; «Hermosa»; «Bella»; «preciosaaaaa»; «Hermosa foto»; «Qué bella te vez increíblemente hermosa»; «Ay nooooo!! Preciosas !!»; «Te vez preciosa ❤️ Selva maravillosa, queda poquito 😍» y «Es que te pasaste!!!» es parte de lo que le escribieron.

Sus inseguridades

Eso sí, no todo ha sido perfecto durante estos días, ya que Kathy Contreras ha comenzado a sentir las inseguridades de su cuerpo. «Debo reconocer que estos últimos días me he complicado por la ropa que utilizo, mi cuerpo definitivamente cambió, cedió para anidar a otro ser».

Pero pese a esto, la modelo ha recibido críticas por esto y la han llamado a solo disfrutar la etapa. «Creo que uno es experiencia y esta es distinta para cada ser humano… Lo que te sucede a ti, no tiene por qué pasarme a mí. Sí creo que hay que escuchar a las personas que, con buena voluntad y amor, quieren compartir su experiencia para apoyare» señaló.

Junto con lo que Kathy Contreras agregó: «La rigidez mental de ‘esto es así’, como verdad absoluta y poniendo palabras como: ‘Eres tonta por elegir esto’, ‘esta se chaló’ o ‘disfruta en vez de pensar esto o aquello’… ¿Qué es eso? ¡Respeto, por favor! Uno al final tomará lo que le haga sentido».