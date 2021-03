«Gracias totales»: José Miguel Viñuela dijo adiós al ‘Mucho Gusto’ Después de varios años en el programa, José Miguel Viñuela se despidió esta tarde del matinal 'Mucho Gusto' de Mega.

Después de su arribo en 2018, se confirmó la salida de José Miguel Viñuela del matinal ‘Mucho Gusto’ de Mega.

Así lo hizo saber el risueño animador a través de Instagram, quien por medio de una fotito donde aparece junto a Diana Bolocco, Karla Constant y Simón Oliveros, decidió despedirse de manera virtual.

«Gracias Totales.. Los quiero mucho», decía el escueto mensaje que escribió el animador a través de la red social de la camarita.

Tras la publicación, se sumaron las palabras de Bolocco, quien expresó diciendo «nosotros también a ti Jose querido!!!! ❤️❤️❤️❤️».

Hasta el cierre de esta nota la imagen posee casi 10 mil ‘me gusta’ y un sinnúmero de comentarios de sus seguidores que lamentan la salida del animador.

Según informa El Filtrador, el animador se dedicará de lleno a la conducción del programa ‘La Hora de Jugar’ junto a María José Quintanilla y Joaquín Méndez.

La polémica de Viñuela

4 meses alcanzó a estar José Miguel Viñuela después del escandaloso episodio donde le cortó el pelo sin permiso a un camarógrafo del programa.

«En una situación de contexto humorístico y alegría, las circunstancias me llevaron a cometer este error, del cual me siento profundamente arrepentido y afectado porque jamás he querido menoscabar ni hacer sentir mal a ninguna persona, mucho menos de mi equipo de trabajo», dijo el animador al día siguiente del hecho.

Sin embargo, eso no sirvió de excusa ya que actualmente enfrenta un proceso judicial donde el afectado, José Miranda, interpuso una demanda y exige una indemnización de 100 millones de pesos.

«Es un empleado igual que yo no más, y me faltó el respeto (…) No sabría decir (si lo perdono). Es un caso que tiene que decidir tribunales. Yo como persona no (lo perdono)», dijo hace un mes al programa ‘Hola Chile’ de La Red.

Cabe señalar que después de la polémica, Viñuela se mantuvo congelado del espacio por varios meses, hasta regresar en noviembre del año pasado, pero para liderar específicos espacios.