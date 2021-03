«Temí por mí, por mi perrita»: Adriana Barrientos fue víctima del ‘francotirador de Las Condes’ En entrevista con el programa 'Aquí Somos Todos' de Canal 13, Adriana Barrientos afirmó haber sido atacada en la comuna de Las Condes.

El programa de Canal 13 ‘Aquí Somos Todos‘, conversó con la modelo y candidata a constituyente, Adriana Barrientos para hablar sobre un preocupante hecho que vive Las Condes.

Vecinos del sector de barrio El Golf han denunciado una seguidilla de disparos que han tenido como objetivo a 10 departamentos de la zona y que se han replicado desde julio de 2020.

Es por eso que la chiquilla quien reside en el lugar, tomó la voz por sus vecinos y decidió contar su experiencia del caso.

«Varios vecinos se acercaron a mí por lo mismo, para que sea una especie de vocera. De hecho, hay una chica que está durmiendo hace más de una semana debajo de la cama, porque le puede llegar uno de los balines que están disparando», comenzó Adriana.

Después cuenta que mientras se encontraba paseando por el sector de Las Torcazas, fue víctima de uno de los disparos.

«(Iba) hacia el canil de mascotas y lamentablemente, iba caminando hacia allá cuando me encuentro con que me empiezan a disparar… atiné a tomar en brazos a mi mascota y correr. Temí por mí, por mi perrita. Uno no sabe qué clase de balas están disparando, si son armas de fuego o qué», dijo Barrientos.

Luego de eso, menciona que «en general las personas que hemos sido atacadas somos las personas que tenemos mascotas».

«Por otro lado, mis vecinos están recibiendo disparos día a día en sus departamentos», puntualizó Adriana.

Revisa el programa completo, a continuación:

Lavín se querellará

Hace unos días el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, comunicó que están tomando cartas en el asunto para encontrar al responsable de los disparos.

«Ayer fue nuestro equipo y los peritos al sitio del suceso. Ellos determinaron que por la trayectoria de los balines hay un edificio que es sospechoso. Especialmente entre el piso sexto y octavo de esa torre que enfrenta a los otros tres, podrían haberse producido los disparos», dijo.

Además, el edil cuenta que «fueron nuestros peritos para levantar pruebas y vamos bien encaminados. Lo complejo es que estos elementos no son considerados arma, y se venden fácilmente».

Finalmente informó que el municipio se querellará junto a los vecinos afectados.