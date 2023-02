Daniela Aránguiz cuenta la firme sobre rumores de embarazo

Hace tan solo unas horas Daniela Aránguiz incendió las redes sociales tras publicar un registro que generó una lluvia de reacciones. Es por ello, que decidió salir al paso.

Para entrar en contexto, la ex chica Mekano por medio de su cuenta de Instagram, subió un video luciendo un apretado vestido color negro, donde varios internautas instalaron el rumor preguntándole si es que estaba embarazada.

«Bebé a bordo???», «Está embarazada? Volvió con Valdivia?», «Está embarazada», «Cuántos meses tiene?», «Oh!! No sabía q estaba embarazada», fueron parte de algunas de las reacciones depositadas en la bandeja de comentarios.

La aclaración de Daniela Aránguiz

Tras todo el revuelo que causó dicha situación, Daniela Aránguiz rompió el silencio y abordó los numerosos comentarios que recibió.

En este sentido, partió explicando: «Estaba viendo un montón de comentarios de una foto que subí con un vestido negro, que es mega apretado chiquillos, es un vestido XS y yo soy S. Ese vestido lo tengo hace mucho tiempo».

«Y se me ve un poquito se guata, es verdad, yo me vi ahora en el video. Yo creo que tenía ganas de hacer pipi. Y dicen ‘Daniela está embarazada’. Yo digo, ¿cómo puede ser que los medios se presten para darle tribuna a una persona que te quiere hacer bullying con palabras amables?», continuó.

Siguiendo en esa línea, añadió: «Que te digan ‘estás embarazada’ cuando no tienes ni siquiera pololo para quedar embarazada, es como decir ‘estás gorda’ en otras palabras. O sea, ¿no podemos estar un poquito más gorditas por qué nos van a decir que estamos embarazadas?».

Dicho esto, Daniela Aránguiz señaló que «peso 57 kilos chiquillos, ¿qué embarazo voy a tener? Yo creo que fueron las champagne que me tomé. Me encanta comer, me encanta tomar una champagne o un vinito».

Pero no se quedó ahí, puesto que procedió a lanzarse sin filtro. «No quiero dejar de hacer todo lo que me gusta por verme como la gente quiere que me vea. Y lo peor es que te metes a los perfiles de esas personas que te tratan de gorda con otras palabras y tienen como 8 meses de embarazo ellas. Entonces, ¿de qué estamos hablando?».

«Es feo que digan esas cosas, uno puede pesar lo que queramos, podemos tener un poquito de guatita, podemos ponernos la ropa que queramos. Hice una dieta heavy para la gala y al otro día me lo comí todo», cerró.