Se aburrió: Kathy Contreras responde a críticas por hablar de las inseguridades en su embarazo Luego de hablar de las inseguridades sobre su cuerpo, Kathy Contreras recibió pesados comentarios a los que no dudó en responder.

Fue hace algunas semanas que Kathy Contreras anunció con todo que se convertiría en mamita por primera vez. Y desde ese día que la chiquilla ha estado compartiendo todo tipo de registros y reflexiones sobre esta dulce espera, además de mostrar su proceso a través de un docurreality en redes sociales.

Pero esto no es todo, ya que recientemente la ex ‘Calle 7’ se sinceró sobre las inseguridades que le ha traído esta etapa. «Debo reconocer que estos últimos días me he complicado por la ropa que utilizo, mi cuerpo definitivamente cambió, cedió para anidar a otro ser» comenzó escribiendo.

«La verdad es muy hermoso todo, pero también viene con inseguridades que salen a la luz con respecto al cuerpo» agregó Kathy, junto con señalar que ya estaba tomando algunas medidas, como comprar una faja para su postparto.

Pese a que la mayoría de los comentarios que ha recibido Kathy han sido de cariño y entendimientos, a algunos no les pareció e incluso les preocupó sus palabras sobre las inseguridades. Es más le hicieron un llamado a «disfrutar el proceso».

De todas formas a la chiquilla no le gustaron mucho estos comentarios y no dudó en utilizar su cuenta de Instagram para salir a responder. «He leído muchas críticas este último tiempo en mi Instagram sobre cómo uno hace las cosas y cómo supuestamente debería hacerlas» comenzó escribiendo.

«Creo que uno es experiencia y esta es distinta para cada ser humano… Lo que te sucede a ti, no tiene por qué pasarme a mí. Sí creo que hay que escuchar a las personas que, con buena voluntad y amor, quieren compartir su experiencia para apoyarte» agregó Kathy Contreras.

Junto con esto, señaló que le molestaba cuando la atacaban desde «la rigidez mental de ‘esto es así’, como verdad absoluta y poniendo palabras como: ‘Eres tonta por elegir esto’, ‘esta se chaló’ o ‘disfruta en vez de pensar esto o aquello’… ¿Qué es eso? ¡Respeto, por favor! Uno al final tomará lo que le haga sentido. Más dulzura en comunicar. Creo que no nos vendría mal».

Para finalizar Kathy comentó que «no son tonteras poder mirar el lado B de la #gestacion. Las inseguridades y miedos se miran de frente y se trabajan miercale! Se abrazan y se llora tb si es necesario, porque somos luz y sombra».

Aquí te dejamos la publicación de Kathy Contreras