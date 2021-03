Izkia Siches se fue contra publicidad de ‘Contigo en la Mañana’ Durante el matinal de Chilevisión, se transmitió una publicidad que ofrecía paquetes turísticos fuera de Chile. Izkia Siches manifestó su molestia.

Esta jornada ocurrió un tenso momento en el matinal de Chilevisión ‘Contigo en la Mañana’, el que fue protagonizado por la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.

Según el relato de Página 7, el programa mostró un despacho desde una agencia de viajes, el que anunciaba paquetes turísticos para Punta Cana y Cancún a bajos precios.

Finalizado el contacto, Monserrat Álvarez explicó que «por supuesto, hacerlo siempre con los cuidados que corresponden ante esta coyuntura tan difícil que estamos viviendo, con todas las medidas de seguridad y prevenciones del caso».

Sin embargo, minutos más tarde Siches se refirió a la publicidad e hizo un llamado a los televidentes a no salir fuera del país.

«Quiero comunicarle a todas las personas que nos están mirando que no es el momento para viajar fuera de Chile. No, porque tenemos variantes circulantes que no sabemos el comportamiento que van a tener. Eso están haciendo todos los países serios y es lo que hemos pedido de forma reiterada», dijo la facultativa.

Bajo ese argumento, la presidenta del Colmed enfatizó en que «no es el momento de planificar un viaje de placer, menos a Brasil».

«No quiero irme de este matinal sin clarificarle y pedirle a las personas que está planificando un viaje, reevaluarlo», puntualizó.

La aclaración de los conductores

Después de la intervención de Izkia Siches, Monserrat aclaró que se tratan de paquetes sin fechas y destacó que «acá hay una industria que está en el suelo, que es la industria del turismo».

«(Están vendiendo) paquetes sin fechas, con la mayor flexibilidad posible. Es una medida inédita con bajos precios y con la posibilidad de ocupar esto en uno, dos o tres semestres más», dijo.

Julio César Rodríguez, también apoyó a su compañera y enfatizó que «en el fondo esa es la promoción».

Finalmente Siches entendió lo expuesto por la dupla de conductores pero mantuvo su postura de no salir de Chile por el momento.