El emotivo mensaje de Egor Montecinos tras llevarse el rosco de ‘Pasapalabra’ Tras más de un año sin ganador, este lunes nuevamente se fue el rosco de 'Pasapalabra', y uno de los participantes más queridos lo completó.

Durante la tarde de este lunes y tras casi un año y medio sin ganador, finalmente alguien logró completar el preciado rosco de ‘Pasapalabra’, llevándose el pozo que llegaba a los $236 millones. Y tras 29 participaciones, fue Egor Montecinos el afortunado que logró completar las 25 letras.

El egresado de traducción en inglés, participó por primera vez en el espacio en 2018 y desde ese momento ha estado participando de manera esporádica. Por lo mismo que el 10 de marzo volvió tras ganar el Elegido. Y aunque perdió en cuatro ocasiones contra Andrea Vergara, ahora finalmente pudo llevarse el pozo.

Y este triunfo estuvo justo, ya que en 12 segundos Montecinos consiguió completar las 12 palabras que le faltaban, siendo la última de estas ‘Votar’. Es frente a esto que tras darse cuenta que ganó el rosco de ‘Pasapalabra’ es que levantó del asiento y saltó de felicidad por el triunfo.

El sueño tras el rosco de Pasapalabra

«No lo puedo creer», dijo Montecinos. Mientras que su contrincante también emocionada le decía que lo creyera. El emotivo momento emocionó a todos.

Tras esto el joven siguió diciendo en varias ocasiones «Tengo casa», mientras incluso abrazó a Julián Elfenbein quien estaba con mascarilla para mantener las medidas sanitarias.

Siguiendo por esta línea, el joven de 31 años aprovechó de dedicarle este triunfo en ‘Pasapalabra’ a su familia. «Este triunfo es para mi mamá y mi Quica, mi familia, mis hermanos, todos».

Hay que recordar que uno de los planes que tenía Montecinos era comprar una casa para su mamá. Con esta conquista está a tan solo un paso de cumplir ese sueño.

«Gracias a mi mamá, mi Quica, mi hermano, que siempre me han apoyado en todas las cosas que quiero hacer. A mis amigos de la Usach (Universidad de Santiago de Chile) que siempre me animaron por seguir intentando en el programa… no sé qué más decir… no puedo creerlo» agregó entre risas.

Finalmente, se debe mencionar que este episodio es histórico. Con este triunfo Egor Montecinos recibe el segundo premio más alto en la historia de ‘Pasapalabra’. Y es que hasta el momento Nico Gavilán todavía es el ganador que con la mayor cifra, tras ganar $396 millones.