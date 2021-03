Conductores de ‘Contigo en la Mañana’ reciben duras críticas luego de burlarse de video de hombre armado en Concepción A través de Twitter, los animadores del matinal ‘Contigo en la Mañana’ se llenaron de duros comentarios por parte de los auditores.

‘Contigo en la Mañana’ fue de los temas más comentados esta mañana en Twitter, sin embargo, los usuarios no estarían muy contentos con el matinal. Y es que durante la emisión de hoy, los conductores Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez tomaron para la chacota un video que se hizo viral en redes sociales.

En el registro, se podía ver a un joven portando un rifle de aire comprimido a las afueras de la 1° Comisaría de Concepción, apuntando a los funcionarios. Según reporta T13, el incidente ocurrió en la tarde de ayer, en donde gracias al operativo policial se pudo reducir al hombre, y la situación no pasó a mayores.

Según los detalles entregados por Carabineros, no estaría descartada la presencia de problemas psiquiátricos por parte del involucrado, ya que al parecer este portaba una carta y amenazó con suicidarse.

Fue por estas delicadas circunstancias, que los burlones comentarios de los animadores de ‘Contigo en la Mañana’ no le cayeron nada de bien a sus auditores.

Luego de transmitir al aire el video, tanto Julio César como Monserrat Álvarez, entre risas y carcajadas comentaron la situación. Según los registros de Página 7, los conductores habrían bromeado con un sticker de Bart Simpson que podría verse en uno de los vehículos de carga que aparecía en el registro.

“¿Qué pasa en Concepción? La gente está loca”, fueron parte de los chistes que hizo Julio César. A lo que su colega replicó “me tiene histérica con tanto ‘cálmate’”, haciendo referencia a los llamados de ayuda que hicieron los testigos del incidente.

Una ola de críticas a ‘Contigo en la Mañana’

Las redes sociales no dejan pasar nada, y luego de la transmisión de ‘Contigo en la Mañana’ no se hicieron esperar las críticas, bajo el uso del hashtag #ContigoCHV.

“No me dio risa, me dio pena y lloré. Si actuaran como el señor que pide calma, cuanto dolor se evitaría”, dijo un cibernauta a través de Twitter.

Otros, cuestionaron las opiniones de los animadores. “A esta hora en #ContigoCHV, los conductores festinando con el individuo que amenazó con rifle en comisaría”.

Por último, la seriedad de los animadores fue puesta en juego. Ya que muchos concordaron en que era un asunto que debía ser tratado con mayor gravedad y altura de miras.

#ContigoCHV

Vale vale, fue chistoso lo del Barsinso pero no creo que sea una situación para burlas. ¿Que llevo al pobre cabro a pararse con un rifle fuera de una comisaria?… A mi me da mucha pena la situación… — Janol (@NavrinVAries) March 17, 2021

#ContigoCHV que mierda, esta situación no es para la risa ! Ni menos burlarse de una persona que está intentando persuadir a un joven que está con un rifle, deberíamos agradecer que aún exista gente q no va a la violencia de inmediato. Estoy segura q otro diría que le disparen — Paula Larêe Domínguez (@paulalareed) March 17, 2021

#ContigoCHV un asco que se burlen de una situación así con el chico del rifle y del hombre que dice cálmate, primero el drama y luego la chacota. Una vergüenza. — Daniela (@Daniela33964856) March 17, 2021