Belenaza le respondió sin filtro a seguidor por desubicado comentario Luego de que un usuario le dejara un feo comentario en una de sus más recientes fotitos, Belenaza no dudó en dedicarle unas buenas palabras.

No cabe duda de que Belén ‘Belenaza’ Mora es más que activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde cuenta con cerca de 1.5 millones de seguidores a los que en todo momento encanta con distintos registros de su vida personal y laboral, llamándose a si misma la ‘anti influencer’.

Es en este contexto que recientemente la ex ‘Morandé con Compañía’ compartió una postal en la que posó sin sostén promocionando una faja, momento en el que uno de sus seguidores decidió dejarle un comentario que de inmediato lo llenó de críticas.

«Tienes frío» lanzó el sujeto en tono de broma, pero al parecer a Belenaza no le pareció para nada el mensaje, así que salió a responderle. «No, ¿por?», a lo que el usuario debió salir al paso de su comentario, señalando que: «Porque tienes piel de gallina».

Pero la cosa no se quedó allí, ya que la comediante de inmediato salió con una respuesta para el particular comentario del seguidor. «No tengo piel de gallina. Di lo que realmente piensas. Pero sin miedo eso sí. Namasté!» escribió la chiquilla.

Obviamente que los seguidores de Belenaza de inmediato partieron a darle todo su apoyo frente a lo que le dijo al sujeto, afirmando que no tiene nada de malo que no utilice sostén, además de quedar encantados con la faja que promocionó, recibiendo más de 26 mil me gusta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Belenaza Mora (@belenaza_)

Belenaza y la pérdida de su embarazo

Hay que recordar que hace solo algunos días Belenaza estuvo en el centro de la noticia, luego de ser invitada al programa de Martín Cárcamo ‘De tú a tú’, donde se confesó sobre varios aspectos de su vida, sorprendiendo con la revelación de una lamentable situación que le ocurrió recientemente.

Pues la actriz dio a conocer que perdió un embarazo junto a su pareja. «Estuve embarazada hace poco, tuve una pérdida de 8 o 9 semanas, hace cinco semanas y fue bonito, porque nosotros con el Toto llevamos muchos años de relación, sin cuidarnos».