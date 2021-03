Pamela Díaz confesó que pensó en abortar su primer embarazo: «No quería tener hijos» En una reciente entrevista, Pamela Díaz se refirió a su relación con Manuel Neira y cómo llevó sus embarazos en ese momento.

La noche de este jueves, Pamela Díaz estuvo invitada al estelar de conversación de Martín Cárcamo ‘De tú a tú’, donde se refirió a distintos temas de su vida personal, sorprendiendo con algunos dichos sobre su familia, en especial aquellos relacionados con su primer embarazo.

Para comenzar, la Fiera se refirió a su relación con su ex esposo Manuel Neira. Asegurando que a él no le gustaba que fuera famosa, por lo que ella comenzó a ser un poco más sumisa y seguirlo en su carrera.

«La señora de un futbolista es un poco sumisa. Para que le vaya bien a él, tienes que hacer un como de detrás todo el tiempo» comentó Pamela. Añadiendo siguió a su pareja a las Islas Canarias, cuando él firmó contrato con Las Palmas de España.

Frente a esto, la comunicadora aseguró que en un principio iba todo bien, ya que incluso vivían en un departamento maravilloso. Pero no todo podía ser perfecto, ya que tras una fuerte pelea con el futbolista, la ex modelo decidió volver a nuestro país.

Y en su regreso al país, Pamela se enteró de una noticia que le cambio la vida: pues estaba embarazada. «Lo pasé pésimo, no quería tener hijos, decía ‘me cagué la vida’. En un momento dije ‘¿y si aborto? Pero no sé cómo se aborta, dónde tengo que ir, a quién le digo. Después quizá soy mal mirada» señaló.

Tras esto, la Fiera comentó que tuvo más tiempo para pensar. «Decía ‘tengo las condiciones (para tener al bebé), alguien me apoya, estoy en pareja, tengo las lucas, no es nada grave’. Sí me cortaba mi momento de seguir trabajando como quería, pero dije ‘me aguanto’».

«Dije ‘¿qué pasa si aborto y el día de mañana voy a tener un hijo y ese hijo se enferma? ¿O cruza la calle… o tiene una enfermedad? Era como culpándome a mí de que había abortado antes y ahí dije que no» afirmó Pamela, junto con asegurar que nunca le comentó a Manuel Neira sobre sus dudas.