«A los 60 años me quiero retirar»: Katty Ko define su futuro en la actuación Después de su reciente participación en 'Verdades Ocultas', la actriz Katty Kowaleczko anunció que cuando cumpla 60 años se retirará.

Después de 34 años de trayectoria en teleseries, la reconocida actriz Katty Kowaleczko ya está pensando en su futuro como profesional.

Así lo hizo saber en una entrevista a Las Últimas Noticias, donde se refirió a su continuidad en las tablas, luego de su finalizada su participación en la teleserie diurna de Mega, ‘Verdades Ocultas’.

«Creo que todo ser humano en algún minuto tiene que aprovechar sus últimos años de vida cuando todavía está bien, consciente y sano para disfrutar la vida sin responsabilidades de niños chicos o padres viejos. Dedicarse al final de la vida tiempo para uno», dijo al matutino.

Tras esto es que la actriz explicó que está preparando todo para jubilarse de la actuación cuando cumpla los 60 años de edad. «Me quiero retirar y cambiar el sistema de vida», aseguró.

Sobre que hará después de dejar los escenarios, Katty plantea irse a vivir junto a su esposo al sur de Chile, en una casa que construirán y que será autosustentable energéticamente, barajando que Chiloé podría ser su nuevo hogar, ya que «es hermosa y no está tan contaminado».

¿Por qué se va Katty?

A sus 56 años de edad, Kowalezcko profundiza que su salida del mundo de la actuación tiene que ver con otros intereses que posee. «No es lo único en mi vida, me gustan un montón de cosas y siempre me falta tiempo», cuenta.

«Lo paso bien pero la actuación no es lo único en mi vida, me gustan un montón de cosas y siempre me hace falta tiempo. Llevo 33 años trabajando como actriz. Es harto», dijo.

Asimismo, Katty aclaró que su «prioridad es estar con las personas que amo y ser feliz en un lugar acogedor, bonito y con el espacio para que cada uno pueda hacer sus hobbies, algo en en Chile no se estimula».