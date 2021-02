Marcela Vacarezza se fue sin filtro contra los 37 mil vacunados no prioritarios Luego de que se diera a conocer que 37 mil personas fueron vacunadas sin formar parte del calendario, Marcela Vacarezza no se guardó nada.

Durante la jornada de este viernes, desde el Ministerio de Salud se dio a conocer que más de 37 mil personas recibieron la vacuna contra el coronavirus sin pertenecer a los grupos prioritarios, situación que indignó a las redes sociales y una que salió a hablar de esto fue Marcela Vacarezza.

La animadora no tuvo filtro para referirse a esto y señaló: «37 mil vacunados no prioritarios. No soporto a la gente pilla que viola las normas para salir ganando, sobre todo en este tipo de situaciones. Si sabes que NO te toca cuesta tanto esperar?! VENTAJEROS EGOÍSTAS».

El mensaje de Marcela Vacarezza rápidamente recibió más de 1.800 me gusta y decenas de respuesta de sus seguidores quienes se mostraron de acuerdo frente a sus dichos sobre las personas que recibieron la vacuna.

37 mil vacunados no prioritarios. No soporto a la gente pilla que viola las normas para salir ganando, sobretodo en este tipo de situaciones. Si sabes que NO te toca cuesta tanto esperar?! VENTAJEROS EGOÍSTAS — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) February 19, 2021

El complicado momento que vivió Marcela Vacarezza

Hay que mencionar que esta situación es especialmente sensible para Marcela Vacarezza, ya que hace solo algunas semanas no lo pasó para nada bien, ya que a través de su cuenta de Instagram dio a conocer que sus padres, ambos de sobre 80 años. se contagiaron de coronavirus a solo días de que llegara la vacuna a nuestro país.

«Nosotros los vimos solo para Navidad con todas las precauciones, y lo único que decían ellos era que se habían cuidado tanto tiempo, todo el año, y quedaba tan poco para la vacuna, cosa que ellos venían como una salvación» es parte de lo que comentó.

Siguiendo por esta línea, Marcela señaló que: «Cuando nos cuentan, a mí se me cayó el mundo, yo dije ‘aquí no salen de esta’», indicando que por el décimo día su mamá comenzó a salir de la enfermedad, pero que su padre no tuvo la misma suerte y debieron hospitalizarlo.