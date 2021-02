Marcela Vacarezza reveló al borde de las lágrimas que sus papás se contagiaron de Covid-19 En un emotivo video Marcela Vacarezza comentó que hace solo algunas semanas sus papás, de más de 80 años, se contagiaron del virus.

No cabe duda que Marcela Vacarezza es bastante activa en sus redes sociales, compartiendo con sus seguidores todo tipo de registros y opiniones. Pero en esta ocasión decidió tocar un tema muy sensible para ella, pues dio a conocer que sus padres, ambos mayores de 80 años, dieron positivo a Covid-19.

En un emotivo video en su cuenta de Instagram, la comunicadora comenzó señalando que esto ocurrió a principios de enero cuando ambos comenzaron a sentir algunos síntomas, por lo que el 19, el día del cumpleaños de su mamá, decidieron hacerse el examen PCR.

Siguiendo con su relato, Marcela aseguró que en un primer momento los dos dieron negativo, pero que de todas formas se tomaron un nuevo examen, el cual en esa oportunidad dio positivo a coronavirus.

«Mi mamá cumplía 84 ese día y mi papá 85 el 31 de enero» comentó Marcela, explicando que quiso contar esta experiencia ya que «la verdad es que nosotros los vimos súper poco, ellos se estaban cuidando harto».

«De hecho, cuando fuimos a Chile, nosotros los vimos solo para Navidad con todas las precauciones, y lo único que decían ellos era que se habían cuidado tanto tiempo, todo el año, y quedaba tan poco para la vacuna, cosa que ellos venían como una salvación» agregó la psicóloga.

Junto con esto, Marcela Vacarezza agregó que: «Cuando nos cuentan, a mí se me cayó el mundo, yo dije ‘aquí no salen de esta’», indicando que por el décimo día su mamá comenzó a salir de la enfermedad, pero que su padre no tuvo la misma suerte y debieron hospitalizarlo.

«No necesitó nunca oxígeno, no estuvo en la UCI, pero estuvo una semana ahí» comentó la esposa de Rafael Araneda, además de mencionar que: «Pero 3 semanas antes de la vacuna se contagiaron».

Aquí te dejamos la sentida publicación de Marcela Vacarezza