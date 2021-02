Las coquetas fotitos de Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz para celebrar San Valentín Para celebrar este Día del Amor, Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz compartieron una romántica sesión de fotos juntitos.

Sin duda que Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton se han convertido en una de las parejas más populares de la tv chilensis desde que confirmaron su relación en noviembre pasado. Es por esto que los tortolitos no quisieron estar ausentes al momento de celebrar el Día del Amor.

Así que para celebrar como corresponde el 14 de febrero, la parejita decidió compartir con todos sus fanáticos a través de sus redes sociales una picarona sesión de fotos en la que aparecen bastante ligeros de ropa posando desde una piscina.

«Lo prometido, people…nuestra sesión de fotos junto a @jpcrettino para el día del amor… Besos!!» escribió Pamela Díaz en su cuenta de Instagram para acompañar las candentes postales que fueron un éxito total entre sus seguidores, quienes no dudaron en dejarle una serie de comentarios.

«Que hermosa foto»; «Bellos»; «Me encantan, hacen una linda pareja»; «Se ven regios cariños para los dos»; «Linda pareja»; «Tan lindos, me encantan»; «Minos!! Me encantan!!»; «Pamela casi te lo comes entero»; «Regios»; «Hermosas fotos, se ven muy bien como pareja me encantan» y «Los amo» son algunos de los mensajes que recibieron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pamela Díaz (@pamefieradiaz)

El mensaje del Día del Amor

Pero este no fue la única publicación de Pamela Díaz para celebrar el Día de los Enamorados, ya que la panelista de ‘Me Late Prime’ también le quiso dedicar unas tiernas palabras a Jean Philippe, compartiendo un pequeño video donde aparecen besándose.

«Desde que llegaste a mi vida, todo cambió y me siento una mujer nueva gracias a las alas que me entregaste. Sin ti no puedo respirar …SAAAAAAA!!!!! Se la creyeron pipol. Ni cagando dejo de respirar, me muero po!» escribió la Fiera en su particular estilo que sacó carcajadas entre sus fanáticos.