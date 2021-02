«El país no puede dar todo gratis»: Dichos de Cristián de la Fuente causan polémica En una entrevista a Radio Futuro, Cristián de la Fuente se refirió a la situación actual del país, provocando reacciones a través de Twitter.

Esta jornada se hizo tendencia en redes sociales el actor Cristián de la Fuente, a raíz de una entrevista realizada hace unos días a Radio Futuro.

En el espacio ‘Palabras Sacan Palabras’ liderado por el periodista Alvaro Paci, el actor accedió a las diversas preguntas realizadas por el profesional a la vez que promocionaba la campaña “Seamos Socios” de la Corporación María Ayuda.

Al ser consultado sobre la situación actual del país, el ex ‘Generación 2000’ fue enfático en decir que «este país tiene mucha rabia, que viene hace muchos años, y es entendible. Hay razones para tener rabia, es obvio, la rabia se manifiesta y uno puede protestar por ello, pero de ahí a quemar cosas o la violencia… creo que hay un límite”.

«El país no puede dar todo gratis, y hay cosas que se pueden y otras que no. La gente está acostumbrada a que le digan lo que quieren escuchar, y si algo no les gusta: ‘voy a quemar esto, lo voy a destruir’. Una sociedad no puede funcionar así, tenemos reglas», cerró el actor.

Reacciones

Luego de viralizada la entrevista, miles de comentarios han aparecido a través de Twitter, transformando a Cristián de la Fuente en trending topic. A continuación revisamos algunos de ellos:

Cristián de la Fuente dice que «el país no puede dar todo gratis». Él pertenece a la Fach. Los de la Fach reciben todo gratis: educación, salud, vivienda. Y jubilan con todo el sueldo. En la Fach reina el Estado no el Mercado. Pero si pedimos lo mismo, los fachos se resienten. pic.twitter.com/zffIuuLq87 — Andrés (@andres20ad) February 25, 2021

Recuerdo cuando los medios chilenos daban cuenta de la «fama» de Cristian de la Fuente en el extranjero por ser «amigo de Silvester Stallone» y hasta Miguelito tiene una foto con él poh — TELE (@Televisivamente) February 25, 2021

Cristian De la Fuente dice que no todo puede ser gratis. ¿Qué más gratis que ser famoso sin tener talento? — XuxitaXinXin (@XinXuxita) February 25, 2021

Recién leí que Cristián de la Fuente, un tipo sin relevancia ni éxito conocido dice que el país no puede dar todo gratis y estoy de acuerdo. Carabineros, FFAA y políticos no pueden tener todo gratis. Hasta la bencina le pagamos a políticos por no hacer nada en los peores tiempos — HonorYGloria♥️⚘ (@JoviNomas) February 25, 2021